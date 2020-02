El puente que emergió de las aguas

Desde hace unas semanas el nivel de agua del embalse de O Rexedoiro, en el polígono industrial de Sabón, se encuentra muy bajo, ya que el Concello de Arteixo realiza labores de mantenimiento en las compuertas de la presa y mantiene abiertos los aliviaderos. Esta situación ha propiciado que un antiguo puente que normalmente está oculto salga a la luz del día. Se encuentra a la altura de la nave de Progando y estos días es utilizado por diferentes aves de la zona para descansar.

Esta estructura permitía cruzar el río Seixedo, pero hace aproximadamente medio siglo desapareció bajo las aguas tras la construcción del embalse. Desde entonces el puente ha podido ser avistado muy pocas veces. Hace dos decenios, un fotógrafo de Rañobre, Raúl Vázquez Moreiras, tomó la única instantánea que se conocía del puente hasta la actualidad.

Un vecino de la parroquia de Oseiro, José Ribeiro Ferrín, que conoció el lugar antes de que fuese anegado relata que en toda su vida lo ha podido ver en seis o siete ocasiones. "Este puente unía Oseiro con As Pedreiras", asegura. También explica que por ahí pasaban "carros con vacas" o "personas con prisa" que no querían dar un rodeo por la zona de O Seixedo.

Ferrín tiene claro que este es el conocido puente de Oseiro. En cambio, el presidente de la asociación de vecinos José Manuel Vázquez Bardanca apunta al conocido como puente de Tabardón, aunque no descarta que pueda ser el de Oseiro. Indica que es la segunda vez que ve esta estructura. La última fue hace "muchísimo tiempo", según detalla.

Uno de los vecinos que ha contemplado esta estructura estas semanas fue el historiador local Xabier Maceiras, autor de libros como Crónicas de Arteixo o 12 Leiras. Precisamente, este último trabajo aborda la historia del polígono de Sabón, donde se encuentra el embalse. Confiesa que es la "primera vez" que puede ver este puente tras la bajada del agua y que es algo "sorprendente".

Actualmente la parte superior de la estructura está por encima del nivel del agua del embalse. Las aves de la zona lo aprovechan para reposar. Y así seguirá hasta que el nivel de agua vuelve a su normalidad tras finalizar las obras.

El origen de este puente no está claro. La arqueóloga Puri Soto, que ha iniciado una investigación sobre este viaducto, señala que "no se puede decir que sea de origen romana" debido a que no aparece mencionada en ninguna documentación. Apunta a que puede ser de la época medieval, ya que por allí discurría la ruta de Bergantiños, entre A Coruña y Fisterra, y que este viaducto formaba parte de este camino. Soto afirma que este es el "puente gemelo" del Ponte dos Brozos, ya ubicado en el río Bolaños.

Esta arqueóloga cita las investigaciones de María Rozamontes, antigua técnica de Normalización Lingüística del Concello, que escribió el libro Arteixo de onte a hoxe. En concreto, se refiere al viaje del rey Alfonso IX en 1228 por este camino que transitaba por Arteixo.

El motivo de que el agua embalsada se haya reducido tanto se debe a que el Concello acomete obras de mantenimiento en las compuertas, que servirán para "sustituir piezas desgastadas o en mal estado como rodamientos, ruedas o juntas". También permitirán engrasar los mecanismos de apertura y cierre de las compuertas como pueden ser las cadenas que sirven para abrir o cerrar los mecanismos. El presupuesto de estas obras se elevan a 48.000 euros, según explica el Gobierno local.

Otros trabajos que realiza el Concello son la limpieza intensiva de los márgenes del embalse Las tareas de limpieza tienen un coste de 15.600 euros.