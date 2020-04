Personal municipal reclama un servicio mínimo en lugar de ir a trabajar en días alternos

Personal laboral que trabaja en la nave municipal de servicios del Concello de Oleiros ha mostrado su malestar por la organización del trabajo ya que consideran que existe un exceso de personal que no es necesario (son un centenar de empleados), poniendo en peligro su salud. "Los electricistas por ejemplo antes venían una vez a la semana, ahora vienen día sí día no. ¿Y qué sentido tiene que vengan a trabajar los albañiles, si la construcción está parada? O los jardines municipales. De esta forma, hay días que podemos estar cuarenta personas juntas, y tenemos que venir a las nueve de la mañana. Lo lógico es que pudiésemos estar en nuestras casas, como el resto, por seguridad, y si hay cualquier avería o emergencia, acudir, estar localizables en casa", explicó ayer una de las personas que trabaja en esta nave y que prefiere no dar su nombre. Estos trabajadores señalaron además que los trabajadores van en la furgoneta municipal, dos personas delante, cuando ahora no se puede viajar de esta forma, uno tiene que ir atrás y en diagonal.El Concello de Oleiros contestó ayer que los servicios esenciales son los que marca el gobierno".