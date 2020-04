Ondas que estrechan lazos en Sada

El anuncio de un embarazo, felicitaciones de cumpleaños, saludos o dedicatorias y hasta una petición de matrimonio se han realizado en los últimos días a través de una radio que, en pleno aislamiento, ha logrado acercar a los vecinos de Sada, e incluso a residentes en EEUU, Sudamérica, varios países de Europa y algunos de África. "La respuesta de la gente es espectacular", comenta el impulsor de Radio Patio Cuarentena, al frente de la dirección, control, realización y conducción, Antonio Fariña, que inició la andadura radiofónica junto a amigos de colectivos como la asociación cultural Es de Sada Sí.

"Una chica madrileña que vive aquí nos contó que no puede ir a ver a su familia y amigos a Madrid, y que varios están infectados y a algunos amigos se les han muerto sus dos padres. Y nos dijo que se pasa las mañanas llorando hasta que empezamos nosotros con la radio, que la animamos", relata Fariña. La emisión se realiza cada día de 18.00 a 23.00 h.

Dentro de la "improvisación" que reina en la programación, Radio Patio Cuarentena lanza iniciativas para incentivar la participación y el intercambio de anécdotas entre los vecinos. "Por ejemplo, les pedimos que recordaran dónde había sido su primer beso. Fulanita, detrás de la Sociedad, Menganito, en el paseo marítimo. Bueno, y arrasó Baroke, arrasaba. Y una señora hablaba del Moderno, que era el antiguo Baroke de los años 40", relata Fariña, quien inauguró la popular discoteca sadense como DJ "en el año 1987 o 1988, antes de que abriera por la tarde y fuera todo ese boom de la chavalada", recuerda.

Los recuerdos copan buena parte de las aportaciones vecinales, señala Fariña. También las dedicatorias y los saludos. "Este jueves empezamos el programa poniendo la canción de Cumpleaños Feliz para un niño, Iago, que cumplía 7 años. Nos pidieron dedicarla a 'Iago, el héroe del pañuelo azul'", apunta. "Toda la calle conectó la radio y le cantó, e incluso se gestionó que fuera la Policía Local a animar con las sirenas", afirma.

Escribe gente desde Uruguay, Argentina o Alemania para contarnos cómo están o mandar recuerdos a familia que tienen aquí. El otro día, un chico alemán nos pidió felicitar a su mujer, que es de aquí, por los veinte años de casados. Nos lo mandó con el traductor de Google, porque no debe de saber español", narra Fariña.

"La chica que se declaró nos mandó un mensaje y nos explicaba que no podía ser un audio porque tenía a su novio al lado. Nos pidió que pusiéramos Every breath you take, de Police. Y le pedimos que nos mandaran audio con la respuesta. Y nos anunciaron que se casan", cuenta el presentador.

"Son cientos de mensajes. Y ya hay gente pidiendo que nos pongan una estatua en el paseo", asegura Fariña. Para la emisión, el equipo lo forman también Rochas, que crea contenidos, lleva el concurso 6 de 6 y la sección Encuentros en la tercera fase de As Brañas; Chano, que gestiona el Facebook y hace las voces de Maruxa y José Trasancos o el Dr. Fernando Simón; Quiroga, que lleva el WhatsApp; y Blanca Vázquez, Meiga Amperio. Además, dos DJ de Sada, uno que pinchó cuando empezaban Los 40 Principales y el DJ oficial de las fiestas de Play Boy de Europa, Asia y México, se conectan y ponen música a diario para Radio Patio Cuarentena.