"Perdimos dinero, trabajamos gratis y ahora no tenemos producto que vender"

Las agencias de viajes han devuelto el dinero o entregado bonos a sus clientes afectados por las cancelaciones a causa de la pandemia mundial, pero estas intermediarias aún no han cobrado de las mayoristas, las compañías aéreas por ejemplo, que se resisten a abonar. Estas agencias han visto cómo han tenido que devolverlo todo a sus clientes y a ellas nadie les reintegra, pero además durante el confinamiento han estado cerradas "y tramitando devoluciones y repatriaciones". La Plataforma en Defensa de las Agencias de Viaje que agrupa a empresas de toda España ha convocado concentraciones en todo el territorio nacional para este miércoles 3 de junio ante las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. En A Coruña habrá también movilización y una de las coordinadoras es Susana Gómez, responsable de Viajes Betantur, en Betanzos.

¿Cuántos años lleva trabajando en el sector?

Por mi cuenta, con esta agencia en Betanzos, hará seis años en julio, pero experiencia, trabajando en otras, veinte años.

Nunca habrá vivido nada igual, claro.

Nada, la crisis de 2008, pero nada que ver con esto, es que ahora no tenemos producto que vender. El turismo empieza cuando contratas el viaje, muchas veces, y sin embargo somos los grandes olvidados, nadie cuenta con nosotros, mientras sí que se habla de otros, como la hostelería. Pero nosotros somos fundamentales en el turismo. No cuento a los de las webs, claro, por internet, que no tributan en España. La OCU y Facua están diciendo reclamar a las agencias, sí, pero hay que distinguir entre agencia y mayorista. Un viaje si vale mil euros y yo me llevo cien de comisión, 900 son para el proveedor, luego si el cliente cancela tengo que devolverle los mil euros y si le digo que le quito cien por mi trabajo de gestión, reservas y demás, me dirá con razón que él no viajó.

Ahora mismo se está hablando mucho de los bonos, la gente prefiere la devolución del dinero y no un vale para otros viajes.

Nos exigen devolver el dinero cuando los mayoristas a nosotros no nos lo han devuelto. Una cafetería que cerró el 14 de marzo, cerró y ya está, por ejemplo, pero nosotros cerramos y tenemos que devolver todo lo cobrado, lo gestionado, todo lo vendido. Por ejemplo yo tenía para ahora para octubre una reserva de un grupo de un instituto que iban a viajar a Londres, y no van a ir. Pues Vueling no me deja cancelar.

¿Ha reabierto su agencia?

No. Y estos dos meses que he estado cerrada he estado trabajando en cancelaciones y repatriaciones, trabajando gratis. Y todo el trabajo y contrataciones desde finales del año pasado ha sido dinero perdido. En enero y febrero, en venta anticipada, tenía hasta julio y agosto vendidos, y ahora no hay nada, todo el año perdido.

¿Ha tenido que repatriar a gente que estaba de vacaciones?

Sí, gente que se había ido en marzo, desde Montevideo, Senegal, por ejemplo. Un señor de Montevideo vino en avión del Gobierno a Madrid, luego a Vigo, de ahí a A Coruña en tren y de ahí a Betanzos en autobús, una odisea. Tengo a dos señores que se van todos los años a Canarias tres meses por tema de salud, volvían el 20 de marzo, pues su vuelo se canceló y luego la señora se puso mal. Hubo que buscarle un apartamento, en el que estaban cerraba. Son gestiones que haces estando cerrada y sin ingresar, al contrario, perdiendo dinero. Que lo hago porque me preocupan mis clientes, son lo primero. En teoría estos señores vuelven el 21 de junio, a ver. Pues Ryan Air aún no les das el bono para el billete de vuelta. Me gasté en marzo 268 euros llamando a los 908 de estas compañías. Estamos hablando de mucho dinero, lunas de miel como una que me cancelaron, con crucero por Grecia en julio. La gente no distingue entre mayoristas y minoristas, somos intermediarios. Tenía un viaje a Riviera Maya para octubre, pues ya me llamaron que quieren cancelar.

Porque ahora también funciona el miedo a ir en un avión, cerrado...

Claro, ese temor va a estar aquí, la gente tiene mucho miedo. Por lo menos que abriesen la movilidad entre provincias. Nosotros vendemos muchísimo de Rías Baixas y Portugal, y ahora mismo no tenemos producto que vender. No solo perdimos dinero y trabajamos gratis sino que además no tenemos perspectiva de que esto se recupere, que la gente viaje, no tenemos producto para vender. Y tenemos que seguir pagando, muchos tienen alquileres, servicios...

¿El sector minorista, además de reclamar visibilidad, qué más medidas cree que son necesarias para paliar el impacto de esta crisis, evitar cierres definitivos?

Ahora estamos con los ceses de actividad. La asesoría dice que podemos trabajar igual. Yo tengo los rápels sin cobrar del año pasado. Al estar cesada no puedo facturar... no sé muy bien si se puede hacer. Por lo menos que no nos pasen, o nos reduzcan, la cuota de autónomos hasta finales de año. Y que nos dejen estar con el cese. En mi agencia soy yo sola. Pero sobre todo queremos que nos tengan en cuenta, que sepan que todo lo que llevamos hecho desde finales del año pasado lo tenemos perdido. Yo no abrí, voy a ir mañana [por hoy] solo porque hay gente mayor que no se desenvuelve por internet y voy a tramitarles lo de la devolución del Imserso presencialmente. También iré a limpiar y a colocar todo, eliminar los catálogos porque ahora no se pueden tener por seguridad. Probaré esta semana a ver cómo va. Hay otras agencias que abrirán en julio. En Canarias sí se pueden mover y sé que han abierto algunas.

¿Cree que esta situación puede traer algo bueno, como que la gente pueda volver a las agencias en lugar de contratar en webs por su cuenta?

Pues quizá sí, porque ya tuve a un cliente que me llamó, que había contratado por internet y no le devolvían el dinero. Porque las agencias asesoramos al cliente, gestionamos reclamaciones, cancelaciones, todo, y es una seguridad que, sobre todo ahora, habrá que tener en cuenta.

¿Y ahora, con la desescalada, ha empezado a tener llamadas, nuevos clientes, aunque aún no haya abierto?

Pues algún cliente sí, que pide mucha casita rural, es lo que hay ahora, y más adelante supongo que turismo nacional, cuando pueda haber movilidad entre provincias.

¿Qué harán este miércoles en A Coruña?

Pues nos concentraremos, al igual que en toda España, gente de agencias de viajes. Llevaremos algo que nos identifica mucho, que ya se verá, y leeremos un comunicado. Guardando distancias y con medidas de seguridad claro. Espero que sirva al menos para que nos den más visibilidad.