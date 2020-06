El supermercado de Iñás triplica superficie y la empresa de moda textil frena su expansión

El polígono industrial de Iñás se puso en marcha en 2010 con unos 400.000 metros cuadrados y a pesar de la presencia del Carrefour y el centro comercial Parque Oleiros, le costó arrancar. Aún existen grandes parcelas vacantes pero su número se fue reduciendo desde 2018, aunque ahora tendrán que enfrentarse al impacto del coronavirus. Una de las que no tendrán problema en remontar esta crisis es Safetop, instalada hace un par de años, y que fabrica mascarillas y pantallas faciales, además de todo tipo de ropa de trabajo. Los supermercados es otro sector que no solo no se vio afectado sino que subió, al ser sector esencial y mantener sus puertas abiertas. En Betanzos el Gobierno local confirmó que Gadisa prevé ampliar instalaciones en la gran nave central que posee en Piadela. Esta empresa también posee dos parcelas en el polígono de Iñás, al otro lado del parque empresarial, aunque de momento aún no ha construido allí.

Frente al parque comercial existe ahora otra supermercado, el Lidl, que va a demoler todas sus instalaciones para construir otras nuevas con el triple de superficie, de 1.566 a 4.664 metros cuadrados, aunque este proyecto ya lo tenía previsto antes de que se iniciase el estado de alerta. Construir un edificio de dos plantas en lugar de una, con el aparcamiento debajo y la tienda arriba, conectadas las plantas por escaleras mecánicas.

Al otro lado del parque se ubica Ramón Sanjurjo Design, una marca textil fundada en 1992 en A Coruña, dedicada a los trajes de ceremonia, que ha aguantado malas épocas y que ahora preveía remontar con una nave propia que iba a construir a escasos metros (de 60x27 metros). La pandemia, que obligó a un ERTE, ha hecho aplazar este proyecto aunque esta reconocida marca sigue en la brecha, diseñando para los grandes comercios.