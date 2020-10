La Xunta desoye a padres y docentes de la provincia y rechaza restituir a la directora del colegio Luis Seoane

La Xunta rechaza dar marcha atrás y desoye las reclamaciones de padres, profesores y el Concello de Oleiros, que exigen que se restituya en su puesto a la directora del colegio Luis Seoane después de que, aseguran, la obligaran a dimitir. La Xunta de Persoal Docente de Centros Públicos Non Universitarios demanda el "cese inmediato" del jefe territorial de Educación, Indalecio Cabana; investigar la actuación de la inspectora, Belén Estrada, y la restitución del equipo directivo del centro. El Ayuntamiento sopesa querellarse contra la inspección educativa y la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) insiste en su respaldo a la directora y convoca una nueva protesta para mañana, a las 14.00 horas, a las puertas del colegio, en la que pide el apoyo de familias, entidades locales y vecinos, traslada el Concello. En la plataforma Change.org se han reunido ya más de 3.500 firmas en apoyo a la directora.

La Consellería de Educación aseguró ayer, preguntada por este diario por la posibilidad de dar marcha atrás y restituir en su puesto a la directora, que "la Jefatura Territorial de A Coruña ha aceptado la dimisión de la directora" y "tras la aceptación de la dimisión de la directora, y siguiendo el procedimiento habitual, la Jefatura Territorial nombró ayer [por el martes] a una nueva directora para el centro", cuyo nombre eludió facilitar.

"Estamos ante decisiones de tipo técnico, a cargo de empleados públicos, que procede respetar. La directora decidió dimitir tras ser llamada a una reunión por no poner en conocimiento de la Jefatura Territorial el olvido de un menor del centro en un autobús escolar, pese a su gran significancia", sostiene el departamento autonómico. "La Jefatura Territorial aceptó esta decisión como consecuencia de una pérdida de confianza por no haber informado de unos hechos de esta gravedad", añade Educación.

La Permanente de la Xunta de Persoal Docente de Centros Públicos Non Universitarios denuncia las "presuntas coacciones" de la inspectora a la directora y sobre Cabana asegura que no puede "tolerar" su respuesta "de enviar a la inspectora para coaccionar a la directora". Desde Oleiros ha salido también en apoyo de la exresponsable del colegio el director del Centro de Protección de Menores Lar A Mercé, quien rechaza que sea "penada" por "acciones que no puede alcanzar, que no abarca su cargo".