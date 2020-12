Dos informes de Urbanismo de Sada avalan la legalidad del derribo de la antigua cafetería El Náutico, cuyas licencias fueron anuladas por sentencia firme en 1999. Los informes fueron solicitados a raíz de que el PP impugnase el acuerdo del pasado 20 de julio de abrir un proceso de participación pública para decidir los usos de la parcela una vez demolido el edificio. Los populares recurrieron también los otros puntos del acuerdo, en concreto el relativo a la redacción de un estudio de detalle de todo el borde litoral para su reordenación y acondicionamiento y el de analizar la viabilidad urbanística y económica de un área de piscinas descubiertas en el paseo marítimo.

El arquitecto municipal, Andrés Varela, y el nuevo técnico de urbanismo, medio ambiente y policía urbana, Hipólito Pérez, avalan el derribo de El Náutico por carecer de cobertura legal y no ser legalizable por incumplir el ordenamiento urbanístico. Apuntan que la zona está afectada por Costas y apuntan que la demolición se ajusta a la ley de suelo y a las Directrices de Ordenación do Territorio y del Plan de Ordenación do Litoral dirigidas a recuperar las funciones naturales y paisajísticas del dominio público marítimo terrestre y “mejorar la imagen exterior de la villa desde el mar”. “No resulta posible afirmar que no exista una alternativa a la demolición integral que pueda satisfacer las diferentes determinaciones legales que afectan a la edificación”, matiza el informe del arquitecto. El técnico de urbanismo y policía urbana se muestra más tajante y concluye que la demolición de El Náutico “no solo resulta viable sino que es obligada para reponer la legalidad urbanística vulnerada”.

Los técnicos discrepan, en cambio, sobre la procedencia del estudio de detalle que recoge el acuerdo plenario impugnado por el PP. Apuntan que la figura más apropiada para proteger y mejorar el borde litoral es un plan especial de protección. El arquitecto recomienda además modificar el plan general para ampliar el ámbito para incluir dos sistemas generales de espacios libres y el tramo de la Rúa da Praia y entiende que es la mejor solución para analizar la posibilidad de las piscinas descubiertas.

Los informes quedaron ayer sobre la mesa por el escaso tiempo con que fueron entregados. El pleno aprobó adherirse al convenio de Xunta y Fegamp para tramitar las multas por incumplimientos de la normativa por COVID-19.