Alternativa dos Veciños de Arteixo solicita al Gobierno municipal que informe de la situación en la que se encuentran los presupuestos de 2021. “Ya iniciado el año, aún no se sabe nada de los presupuestos con los que contará el municipio de Arteixo”, denuncia la agrupación. “El Gobierno local sigue demostrando que no es capaz de gestionar un concello de la importancia de Arteixo. Incluso contando con una amplia mayoría absoluta, no aprueba los presupuestos anuales en tiempo y forma”, denuncia. Critica que las cuentas “llegan todos los años tarde, mal y arrastro” y que en su elaboración “non se cuenta para nada con las diferentes entidades vecinales, socio-culturales y deportivas”.