El anuncio del Gobierno municipal de Sada de sacar a contratación una asistencia técnica y jurídica para redactar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha abierto un nuevo frente entre el Ejecutivo y la plantilla. Especialmente entre Sadamaioría y el sindicato mayoritario, el CSIF. El alcalde, Benito Portela, defiende que el objetivo es “adaptar la RPT a un municipio de 17.000 habitantes” y “ajustarla a la realidad”. Para el CSIF es, simple y llanamente, “una declaración de guerra”.

El sindicato critica al Gobierno local por anunciar la contratación de esta asesoría para elaborar una nueva RPT sin comunicárselo antes a los representantes de los trabajadores y sospechan que el fin último es ejecutar la sentencia que anuló parcialmente las bases específicas de la oferta de empleo público aprobada en 2006, el cuadro de personal de 2005 y 2006 y la relación de puestos de trabajo en lo relativo a la inclusión como personal laboral fijo de los puestos de psicólogo, perito agrónomo, director de la Casa da Cultura, agente de desarrollo local y auxiliar de biblioteca, que deberán ser clasificados como personal funcionario.

Afirma el CSIF que se trata de una “venganza por la cantidad de frentes abiertos, ya sea en los juzgados, en Fiscalía o en la inspección de trabajo. La ejecución de este fallo, firme desde 2016, no aparece recogida entre las motivaciones de la asistencia técnica y el Gobierno local no se ha pronunciado este mandato sobre el asunto. Las últimas declaraciones se remontan a la pasada legislatura, cuando manifestó su disposición de convocar a los sindicatos para “estudiar los efectos de la sentencia y los criterios para su ejecución”.

Portela negó ayer que la actualización de la RPT responda a ningún tipo de represalia y recalcó que la actual está obsoleta y no responde a la realidad del municipio. “La voluntad política es la de llegar a un acuerdo global sobre la RPT, un documento integral y resultado de una negociación con la representación del personal en la que se pueda negociar y consensuar”, afirma.

A las críticas por la RPT, el CSIF de Sada añade su malestar por la “incoherencia” del Gobierno local . Una de las delegadas, funcionaria interina desde hace once años, contrapuso ayer la aprobación de una moción para defender los empleados del Consorcio de Benestar, con su situación y la de otros trabajadores del Concello y lamentó que en este caso el Ejecutivo no tenga en cuenta, “como mérito preferente, el servicio prestado” . Benito Portela replica que se trata de situaciones que no son equiparables.