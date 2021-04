El Concello de Bergondo ha aprobado el pago de 150.367 euros en subvenciones para autónomos y microempresas. Se trata de subvenciones enmarcadas dentro del PEL Reactiva de la Diputación, que tiene por objeto contribuir a paliar las pérdidas provocadas por la pandemia del COVID-19.

El Gobierno local detalla en un comunicado que los 150.367 euros se repartirán entre 79 empresas y autónomos: 66 recibirán el importe total y 13, una ayuda parcial al no haber justificado la totalidad de los gastos. 18 solicitantes han quedado excluidos por no justificar los gastos o no presentar el documento que acredita que están al corriente con Hacienda, pero tienen la opción de presentar un recurso.