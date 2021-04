Limpamundos SA es un proyecto nacido en 2017 mediante el que escolares de Primaria del colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz se organizaron en patrullas durante el recreo para recoger los residuos del patio, principalmente plásticos, animados por su profesora, Alicia Tojeiro. Cuatro años después, con su patio bien reluciente y decenas de proyectos educativos y medioambientales realizados, ya han creado escuela, un modelo que exportan a otros países, como es el caso de Senegal a través de la ONG coruñesa Ecodesarroio Gaia.

“Los niños de la Escuela Coruña que construimos en el barrio de Tonghor, en el municipio de Yoff, recibieron información sobre cómo realizar la recogida de residuos de la playa que tienen al lado y luego, acompañados de las alumnas mayores, fueron cogiendo los plásticos, que después lavaron y secaron para poder manipularlos. Entre todos elaboraron un pez con todos los plásticos recogidos, dentro del proyecto Limpia Mundos en Senegal, a imitación de los niños del Parga Pondal”, explica Guillermo Fernández-Obanza, más conocido como Mito, responsable y fundador de Ecodesarroio Gaia, y que además fue concejal de Oleiros hace años.

Las alumnas y alumnos de la Escuela Coruña en Senegal, antes de la confección de su Pez de Plástico, participaron en un taller de sensibilización sobre los efectos destructivos del plástico sobre los ecosistemas marinos y sobre las personas. “Los plásticos se los comen los peces y nosotros los comemos, así que el plástico que se arrojas al mar vuelve a nuestro plato”, recuerda Fernández-Obanza, quien destaca además que este taller tiene incidencia directa porque muchas alumnas estudian y llevan las tareas domésticas y gestionan los residuos que se generan en el hogar.

La profesora de los alumnos del Parga Pondal Alicia Tojeiro recibió recientemente el premio de Mejor Docente de España en Primaria. Destinó la mitad del dinero a un refugio de animales y la otra mitad a esta escuela en Senegal. Esta cantidad se ha invertido ya en un proyecto que acaba de comenzar: el Primer Curso de Formación Ambiental y Sostenibilidad, que se imparte mediante talleres desde este mes de abril hasta junio, dirigido a profesores y traductores de castellano y wólof (idioma de Senegal), de la Universidad Cheik Anta Diop de Dakar.

“En unos días nos llegará el contenedor de A Coruña a Senegal con los libros. Son cinco cuadernillos que tratan temas de residuos sólidos urbanos, el impacto de los plásticos y el de los residuos líquidos, el alcantarillado, además de incluir un glosario ambiental y temas de educación ambiental. La segunda entrega de estos libros será sobre el cambio climático y su impacto concreto en Senegal. Son talleres para profesores, para que se conviertan en formadores en materia de educación ambiental entre los más jóvenes y que empiecen a incorporar el léxico medioambiental”, explica este coordinador de Ecodesarroio Gaia, que ha impartido charlas sobre la situación en países de África también en las aulas de colegios de Oleiros.

“Nosotros cogemos sus materias primas y después se las devolvemos envueltas en plásticos. Tengo alumnos de Costa de Marfil, principal productor de cacao, que nunca lo han probado. Senegal es un país precioso pero bajo el plástico, es un grave problema pero que no se atiende porque lo primero son otras cosas, no tienen autosuficiencia alimentaria. Y el problema no es tanto por el colonialismo pasado como por la educación. Aquí por la mañana Senegal está limpio porque las mujeres barren todo, pero una hora después ya no lo está”, relata Fernández-Obanza.

Este curso finalizará con clases presenciales durante la realización del proyecto Coruña Cura, en el que personal sanitario gallego acude a esta zona para realizar consultas y revisiones médicas.

Iniciativas que también se llevan a cabo en Valencia y Vigo

A este modelo Limpamundos SA, esa filosofía de que desde muy niños se implante la concienciación ambiental y ponerse manos a la obra para mejorar el mundo, también se han sumado centros educativos de Vigo y de Valencia, según explica la docente Alicia Tojeiro. Desde el colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz también han impulsado iniciativas de recogida de basura y concienciación ambiental en otros países, además de Senegal: Perú, México, Colombia y Argentina. Todos, dentro de esta iniciativa en la que participan tres aulas del centro oleirense, llevaron adelante un reto de ahorro de agua: lograron reducir el consumo casi diez mil litros en cuatro días. “Los alumnos tuvieron que realizar sumas, restas, multiplicaciones, pasar de centilitros a litros, un montón de operaciones matemáticas que si les mandase realizar, no querrían, pero de esta forma, calculando cómo ahorrar al ducharse o lavar los platos, aprendieron jugando. El objetivo es que todo esto que hacemos deje huella por el cuidado del medio ambiente”, afirma Tojeiro.