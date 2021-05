El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, criticó ayer la decisión del Gobierno gallego de imponer desde estas noche el nivel alto de restricción en la hostelería a causa del aumento de casos de Covid en el municipio, 69 ayer, con 26 casos en el colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz y tres aulas cerradas.

"No me parece nada acertado cortar la hostelería, es un palo tremendo para el sector, es indignante", declaró hoy García Seoane, quien recordó que muchos locales de restauración aún acaban de abrir, y esta restricción, con solo la terraza en funcionamiento y al 50% (nada en el interior), supone un importante impacto. "Creo que se les fue la mano, con esta medida no se soluciona nada, solo es un palo en la rueda de la recuperación", agregó, además de apuntar que "de cerrar, en todo caso el colegio".

El regidor destacó el caso del restaurante El Refugio, al tener "once trabajadores en plantilla", y que tras abrir hace poco de nuevo se ven abocados a cerrar al no poder trabajar en el interior a partir de mañana y carecer de terraza.