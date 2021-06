El BNG preguntará en el Parlamento de Galicia si la Xunta tiene más información sobre el nuevo trazado de alta tensión en Arteixo y solicitará, de ser el caso, un borrador del nuevo proyecto para informar a los vecinos.

“De momento solo tenemos un trazado que estamos estudiando pero que no aporta información suficiente, afirma el concejal Xurxo Couto. El BNG considera que hace falta conocer más detalles, por lo que decide elevar la pregunta a la Xunta, ya que el Concello no contesta. No obstante, los nacionalistas quieren agradecer la iniciativa de la empresa Acciona por trabajar en un nuevo trazado, pero también pide que se anule el anterior y que se busquen opciones menos lesivas para el medio ambiente.

Acciona presentó el pasado mes al Concello de Arteixo una propuesta alternativa para el trazado de la línea de alta tensión entre el parque eólico de Monteagudo y la subestación eléctrica del polígono de Morás, que había generado un importante rechazo por parte del Gobierno local y de los vecinos de las zonas afectadas.