“Ahora los ayuntamientos tienen la máxima responsabilidad, tienen que ser los que incluyan orquestas en su programación para salvar el sector. La situación es límite”, asevera el director de Gaiás Eventos, que lleva a decenas de orquestas gallegas —la mayoría, lamenta, inactivas tras meses de paralización— y dueño de la Orquesta Marbella, Víctor Antón Rodríguez. Llama a los concellos a retomar las verbenas tras el “éxito absoluto” de las pruebas piloto impulsadas por la Xunta que se realizaron este sábado, entre ellas, la actuación de Los Satélites en Arteixo. El representante y trombonista de esta histórica orquesta, Javier Fernández, se muestra poco optimista: “Hay ayuntamientos que están aconsejando a las comisiones que este año no hagan verbenas y no entendemos por qué si ayer [por el sábado] se vio que, con las medidas, son seguras. Nosotros tenemos derecho a trabajar como todo el mundo”.

La Xunta, promotora de las seis verbenas piloto, apuntó a las pruebas del sábado como inicio del regreso de las orquestas. “El verano no es lo mismo sin verbenas”, afirmó el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda. Consideró que, al tratarse de una de las señas “de identidad” de la sociedad gallega, la población está “deseando volver a celebrar”, para “recuperar poco a poco la vida normal”. El mandatario autonómico incidió en el trabajo conjunto entre la Xunta, el sector y los concellos participantes, con medidas “muy preparadas” y acordadas en los nuevos protocolos para este tipo de eventos.

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, apuntó que la realización de las verbenas piloto “puede marcar el punto de arranque para volver de modo progresivo” a la normalidad y la reactivación del sector y que estas pruebas pretendían servir de “ejemplo”. Aseguró que había “mucha ilusión” detrás de esas actuaciones experimentales y se mostró consciente de “la importancia que tienen estas celebraciones como parte de la cultura y la tradición de Galicia” y de que para las orquestas fue “un momento importante”.

El apoyo de la Xunta, sin embargo, no trae aparejado el cierre de fechas. El sector pone la pelota en el tejado de los ayuntamientos, que son las administraciones que contratan o autorizan las verbenas, y a ellos encomienda la salvación del sector y las propias formaciones. “Para el día de las verbenas piloto, estábamos solamente activas del orden de diez orquestas en toda Galicia. Las demás no están. Se buscaron la vida. La situación es límite”, asegura el director de Gaiás Eventos, la oficina de contratación de “unas 80 orquestas”. “A estas alturas, otros años teníamos cerradas unas 5.000 actuaciones y este año no hay más de 40. De la Marbella, tengo 10”, detalla Víctor Antón Rodríguez.

Pese a la situación dramática que atraviesa el colectivo, el director de Gaiás Eventos se muestra esperanzado: “Hay una respuesta de los organizadores, las comisiones de fiestas y los ayuntamientos estos días fabulosa. Creo que desconocían la situación tan precaria del sector, porque hubo prestaciones por artistas pero casi ninguna orquesta tuvo ERTE. Y ahora llevamos una semana con el teléfono a tope”, celebra.

Asegura que la gente “está deseando conocer el protocolo definitivo”. “Se publicará la próxima semana”, informa Rodríguez, y garantiza que será “lógico y factible para todo el mundo”. “Igual hay que tener la mascarilla, aunque se quite el día 26 en exteriores, porque en algunos casos quizá no se pueda garantizar la distancia en todo momento. Pero, por lo demás, se van a flexibilizar mucho la restricciones. Habrá las cantinas o bares en las zonas de baile, con las mismas normas que hay en una plaza o en la hostelería”, avanza Rodríguez. “Habrá limitaciones horarias y medidas de control, como es normal, pero yo creo que el público tiene necesidad de verbenas y va a estar concienciado”, augura. “La verbena no va a ser el mayor riesgo, para nada”, zanja.

Coincide Javier Fernández en destacar la seguridad de las actuaciones que realizarán las orquestas. “Posiblemente las verbenas sea el ocio más seguro al que se pueda asistir en verano en Galicia”, sostiene. “Todo el mundo tenemos derecho a trabajar. Y si hay medidas que, como se ha visto, son seguras, ¿por qué no?”, plantea Fernández. Lamenta que muchos concellos traten de disuadir a las comisiones de celebrar verbenas este verano. “Es muy cómodo para un ayuntamiento sacárselo de encima, pero están para ayudar a los vecinos y a las empresas a salir adelante. Deben cargar con su responsabilidad”, defiende. Alude, además, al componente psicológico y emocional de volver a trabajar y que la música vuelve a sonar: “Fue muy emocionante. Una cantante se emocionó, y a los demás nos llegó bien”.