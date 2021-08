Un día después de San Roque, celebrado ayer, la noticia no está en cómo fue el lanzamiento del Globo de Betanzos o dónde acabaron sus restos, como ocurría tradicionalmente hasta que llegó el coronavirus, que por segundo año consecutivo canceló este festejo. Sin aglomeraciones ni viñetas en el cielo, la Fundación Globo de Betanzos celebró la jornada con su primera reunión del patronato. La alcaldesa, María Barral, convocó esta cita ayer para que coincidiese “con el día 16” y sirviese como “homenaje a todos y todas las que hacen posible mantener la tradición”.

La Fundación arrancó a mediados de julio, cuando Barral y representantes de la familia Pita firmaron ante notario su creación, después de que se aprobase en el pleno, no sin polémica. Solo el BNG votó en contra de esta iniciativa, que contaba con un reparo de Intervención —ya se opuso en 2018— al informar desfavorablemente la aportación municipal de 20.000 euros. Socialistas y populares aprobaron levantar este reparo y apelaron a un informe jurídico favorable para que el plan de crear una Fundación se convirtiese en realidad. Por ello, la alcaldesa dijo ayer que era “un día muy importante”, pues después de “muchos trámites, queda constituida oficialmente” esta institución, cuyo objetivo es conservar, custodiar y divulgar el aerostato de papel más grande del mundo.

Así, en palabras de María Barral, el Concello “garantiza mantener una tradición centenaria”, que se inició a mediados del siglo XIX, con Claudino Pita, congregando hasta a 50.000 personas en la plaza García Hermanos.

Según los estatutos, la Fundación será la encargada de elaborar, inflar y lanzar el globo conforme a los patrones y formas custodiadas. El aerostato tendrá que realizar artesanalmente, utilizando los materiales tradicionales: los dieciséis cuarterones que lo conforman son de papel de estraza, pegado con engrudo de harina de centeno y reforzado con cinta de algodón, ilustrados con viñetas humorísticas realizadas por artistas locales. El Globo de Betanzos debe tener una altura máxima de 25 metros, un diámetro máximo de 16 y una circunferencia máxima de algo más de 50 metros.

Su lanzamiento está fijado para el 16 de agosto pero, en caso de no poder ejecutarse, se podrá hacer el 18 de agosto o bien el día 25. Los estatutos apuntan que no podrá lanzarse “en ninguna otra fecha”, por lo que si no se puede efectuar en esas tres jornadas “tendrá que ser destruido para que no pueda ser copiado, expuesto o reutilizado”. Para la familia Pita, representada ayer por Emilio y Jaime Pita, la creación de la Fundación permitirá que “la tradición perviva para siempre”.

El patronato está formado por doce miembros: la alcaldesa, que ocupa la presidencia; el concejal de Cultura, otros tres ediles nombrados por la alcaldesa o por miembros de la Corporación; el secretario de la Corporación, tres miembros de la familia Pita; y tres personas más que han colaborado en la elaboración y lanzamiento del Globo.