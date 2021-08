El Concello oleirense presentó ayer un recurso contencioso-administrativo contra la modificación puntual de las normas subsidiarias impulsada por el vecino Ayuntamiento de Cambre, en vigor desde el jueves, para reclasificar un suelo rústico como urbano y urbanizable en O Graxal, donde se proyecta una área edificable para uso comercial y residencial de 25.586 metros cuadrados, en un sector de 43.854 metros. El Ayuntamiento de Oleiros, que ya había alegado al cambio de planeamiento, explica que basa su denuncia en “la Lei 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”.

“El objeto de la modificación puntual de las normas subsidiarias del Concello de Cambre es doble. Por un lado, la reclasificación a suelo urbano de unos terrenos situados en el margen de la carretera nacional AC-12. Por otro, se clasifica suelo rústico ordinario como suelo urbanizable de actividades terciarias el resto del ámbito de la modificación, con el frente a la carretera nacional”, apunta. “La modificación pretende justificar el cambio de clasificación desde suelo rústico a urbano/urbanizable apelando a una incierta continuidad de la trama urbana continua en el frente de la carretera. Dicha continuidad no es cierta, siendo este tramo uno de los pocos en los que el suelo rústico y el paisaje natural llega a asomar a la infraestructura viaria de la AC-12. De ahí su clasificación originaria como suelo rústico”, sostiene el Ejecutivo que dirige Ángel García Seoane.

El Gobierno oleirense advierte de que el desarrollo producirá “importantes movimientos de tierra y afecciones al paisaje”. Argumenta que amenaza los “valores paisajísticos” que “motivaron la construcción en su día de las casas Bailly”. Oleiros argumenta que “la modificación vulnera la Disposición transitoria primera, apartado 2, régimen de aplicación a los municipios con planeamiento no adaptado a la Lei 2/2016 do Solo de Galicia”, asegura. Critica que se realice esta modificación con un cambio de las normas subsidiarias, no adaptadas a las leyes posteriores, y no a través de un PXOM.

“Todo eso perjudica al concello de Oleiros, dada la situación de colindancia y la disparidad de criterios de ordenación del territorio entre ambos concellos. Mientras Oleiros opta por la protección paisajística del suelo rústico existente, Cambre opta por el aprovechamiento intensivo y la masificación de una zona urbana colindante”, asevera.