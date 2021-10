Una visita por la urbanización As Galeras es lo más parecido a ver in situ un catálogo de la arquitectura más moderna y de último diseño por lo que no es extraño que la Dirección General del Catastro señale este núcleo entre Bastiagueiro y Santa Cruz como el de la vivienda residencial más cara del municipio de Oleiros, con un valor medio de 610.900 euros. Es la urbanización donde vive el alcalde, aunque quizá su casa sea la de diseño más tradicional.

En el precio influye la alta calidad de la construcción y los materiales pero también su reciente ejecución, unos doce años de antigüedad de media. Son casas con una superficie de 280 metros cuadrados de media.

El Catastro publicó hace tres días los valores de referencia para el próximo año 2022 de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se pueden consultar en su web y los oleirenses pueden saber así cuánto cuesta la vivienda calle por calle.

As Galeras supera en precio medio a otra urbanización muy cotizada, donde viven gran número de directivos de Inditex , la de Icaria, detrás de las naves empresariales al borde de la Nacional VI. Aquí el precio medio según el Catastro está en los 463.200 euros. La antigüedad de las viviendas es de veinte años de promedio y la superficie, unos 250 metros cuadrados.

La tercera zona residencial de Oleiros por su elevado coste es una que pasa más desapercibida: son las casas de la parte alta de Arillo, en la zona de Os Galgos, en los accesos a la vía ártabra. Aquí la media son 396.800 euros. Son casas de mayor antigüedad, unos 25 años. Muy cerca, en cuanto a valor medio, están los chalés de la urbanización de Montrove (la de la parte superior y la de la inferior de la carretera), con 380.800 euros y antigüedad similar.

El entorno de la calle Valle Inclán en Perillo también tiene una alta valoración de vivienda, (318.900 euros) pero sobre todo la urbanización de la zona de A Choupana. Las viviendas alrededor de la rúa Enxido están en los 384.100 euros.

Las casas de lujo de O Paraíso aún están en construcción y el Catastro valora aún los chalés históricos que había en esa zona y en el entorno, de unos cuarenta años de antigüedad, pero aún así el precio medio es de 376.700 euros. Canide tiene un precio medio diferente según la ubicación de las casas: las que están en el Morro, más antiguas, de unos 25 años, tienen una valoración de 317.500 euros mientras que las más cercanas a la carretera, más nuevas, están en 333.900 euros. En Santa Cristina las viviendas más caras están frente a la playa, cerca del parque Luis Seoane y el hotel Santa Cristina: andan por los 322.800 euros.

El Catastro valora la vivienda unifamiliar en precio medio mientras que de la colectiva, los pisos, ofrece un precio por metro cuadrado. En este caso las viviendas de la urbanización Hábitat, al borde de la ría, se sitúan en los 1.710 euros el metro, el mismo precio que la zona más valorada de Santa Cristina. Superan así a los pisos de los edificios construidos en la parte alta de Perillo, zona Cubelos, con grandes vistas a la ría, que están en los 1.580 euros.

Los pisos de la zona de O Seixo más cercana al concello de Cambre, al borde de la ría, se valoran en 1.420 euros, superando a todos los que bordean O Burgo desde Ponte Pasaxe hasta O Seixo, como Beiramar, donde el precio medio está en mil euros el metro cuadrado. Otra zona de gran valoración es Coruxo, con un precio de 1.240 euros en la zona más cercana a Santa Cruz. El precio medio en la urbanización de vivienda protegida de Mesón da Auga en O Carballo está en los 860 euros el metro. La de Os Regos, con 32 años de antigüedad, está en los 970 euros.