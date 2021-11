En el objetivo, reivindicar a la mujer del rural. Es, en resumen, el propósito que se ha marcado el Concello de A Laracha con la celebración de un concurso de fotografía para rendir homenaje a sus vecinas, ponen en el foco su trabajo, muchas veces invisibilizado, y recordar a otras protagonistas del pretérito larachés. Fue la ciudadanía la que seleccionó las instantáneas ganadoras a través de las redes sociales.

Las bases de este concurso fotográfico para conmemorar el Día Internacional das Mulleres Rurais incluían dos categorías, una dedicada a las mujeres del pasado y otra para retratar a las que marcan el presente de este municipio rural. María del Carmen Iglesias Fraga obtuvo el primer premio de la categoría Mulleres rurais do pasado con su foto As vodas do pasado: un día de voda, una instantánea en sepia que inmortalizó a cinco larachesas en la cocina, durante los preparativos del banquete. Laura Gayoso Mareque se hizo con el oro a la mejor fotografía actual con María levando o tractor.

María Sánchez Tuset, con Abuela Xoana, logró el segundo premio del concurso de fotografías antiguas, y Nena chamando á corda unha parella de vacas, de José Souto Pallas, se hizo con el bronce en esta categoría. Cocendo o pan, que retrata a una panadera de A Laracha, de María Sánchez Tuset, que hizo doblete, obtuvo el segundo galardón de fotografías actuales. El bronce fue a parar Amor de sacho, de Alberto Méndez Faquet, que retrató a una mujer y una niña, de espaldas y sacho en alto, cogidas de la mano.

Los premios consistieron en vales de 200, 100 y 50 euros para gastar en el comercio local.