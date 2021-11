Las asociaciones Aire Limpo das Mariñas Coruñesas, SOS Patrimonio Gato-Seselle, A-Legre y la plataforma de Paderne han preparado un manifiesto que remitirán a la directiva de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para solicitar su apoyo y el de los 17 concellos integrantes. En el texto, denuncian la amenaza “al paisaje, al agua, a la biodiversidad, a la fauna y flora a a los propios habitantes” que entrañan los proyectos de parques eólicos que se tramitan en territorio de la Reserva. Reclaman su paralización y la modificación del marco normativo relativo a las energías renovables en Galicia y que se cuente con los vecinos y piden llegar a un acuerdo y hacer pública una posición “clara y contundente a favor de las energías renovables con otro modelo más sostenible y menos invasor, que no sacrifique los territorios”.

Las entidades vecinales de As Mariñas han logrado con su presión e iniciativa que el comité español del programa MaB de la Unesco ordene un informe conjunto sobre el impacto y la viabilidad de los proyectos eólicos o fotovoltaicos en reservas de biosfera de toda España. Las plataformas reclaman ahora que la propia Reserva As Mariñas lidere un movimiento vecinal e institucional que intente frenar los proyectos en curso en el área.

El manifiesto sostiene que el impacto de los aerogeneradores proyectados “no está siendo suficientemente evaluado”, critica la “fragmentación de los parques para no tener que hacer un estudio medioambiental más estricto” y apunta que “las leyes permiten en la actualidad que los molinos estén a 200 metros de las viviendas” y que la orden de la Xunta de ampliar esta distancia “entrará en vigor en enero de 2022” y sin carácter retroactivo, de modo que los proyectos en As Mariñas estarían ya iniciados.

“Leyes obsoletas o desactualizadas favorecen a las empresas promotoras en su fin económico y no protegen a las personas, al patrimonio ni al medioambiente”, sostienen las entidades vecinales. Aseguran que el plan sectorial eólico está desactualizado, igual que, afirman, el catálogo de humedales, el de patrimonio natural y el de especies, “lo que implica que brañas, turberas etc. no estén suficientemente protegidas”, apuntan. Inciden en que apoyan las energías renovables, pero no a costa de que “todo el sacrificio” sea para su territorio y sus vidas.

La dirección de la Reserva, en una reunión con las plataformas, se comprometió a transmitir el escrito cuando lo reciba. Aseguró que estudiará vías para blindar el territorio de cara al futuro.