El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, dejó ayer claro que el Concello no aceptará la transferencia del tramo de la AC-173 a su paso por O Couto. El traspaso fue planteado por la Xunta en respuesta a las demandas de los vecinos de este núcleo de Dorneda, que reclaman desde hace décadas pasos peatonales a la altura de dos paradas de bus y la reducción de la velocidad de 70 a 50 kilómetros por hora.

En respuesta a una vecina de Dorneda que le interpeló durante su intervención en Radio Oleiros, García Seoane defendió que la mejora de la seguridad viaria es una antigua reivindicación del Gobierno local, que no está dispuesto a asumir el gasto de mantenimiento que se derivaría de la cesión del tramo. “El alcalde no elude ningún reto, lo que no puede es tomar la responsabilidad de otros, esa carretera es de la Xunta. Solo faltaba que el Concello asumiese las obligaciones de la Xunta cogiendo carreteras de todo el municipio para hacer pasos de peatones”, replicó el regidor.

La portavoz de los vecinos, que presentaron ayer más de 150 firmas en apoyo a sus demandas, convino en que la competencia es de la Xunta, pero demandó más respaldo por parte del Concello y lamentó que el Ejecutivo no asistiese a la concentración del pasado lunes. “Nosotros estamos desde siempre en el tema”, respondió Seoane, que recriminó a esta vecina que echase “leña contra el Concello” en lugar de alzar la voz hacia el Gobierno autonómico. “No lo va a arreglar usted, lo voy a arreglar yo, no se preocupe”, le espetó a renglón seguido. “Ojalá, seré el primero en felicitarlo”, le respondió la vecina.