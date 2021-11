El Concello de Arteixo ha iniciado el concurso público para seleccionar a la empresa que se encargará de acometer el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 8, una bolsa de suelo urbano no consolidado situada en la capital municipal. Esta iniciativa permitirá la apertura de una nueva calle que enlazará el entorno de la plaza de As Viñas con el Camiño dos Cabalos y la ampliación de otra ya existente, Os Baños. De este modo, se urbanizará una zona que en la actualidad es un descampado que no tienen ningún uso.

La obra, a la que el Gobierno local destina un presupuesto total de 689.975 euros, supondrá la apertura de una nueva vía de doble dirección con aparcamientos a ambos lados y la ampliación de la calle de Os Baños, en la que no hay acera en uno de los lados y su ancho no es excesivamente grande. El Ejecutivo municipal asegura que de este modo se “mejorará el tráfico” y se crearán 131 plazas de aparcamiento nuevas, además de urbanizar una zona que es un descampado con un camino de tierra en la actualidad, con lo que se lograría mejorar de forma sustancial esta zona, que se encuentra cerca del Balneario de Arteixo. Esta actuación también servirá para que el Concello obtenga zonas verdes y de equipamientos que en total suman 2.000 metros cuadrados.