“El río Mero es el gran tesoro que tenemos en Cambre, tiene un potencial enorme aún por explotar, por vivir y por disfrutar”, aseguró la concejala de Ciudadanos, María José García Hidalgo, en el pleno de Cambre de este jueves, en el que apoyó la postura del Gobierno local —UxC y PSOE— con respecto al destino de las ayudas de la Xunta para defensa del medio ambiente: el entorno fluvial. El Ejecutivo municipal descartó la petición del BNG de dedicar los fondos de esta convocatoria al humedal de A Gándara, amenazado por el trazado de la vía ártabra, en el trecho que conectará la carretera Nacional-VI con la autopista AP-9. La concejala de Medio Ambiente, Patricia Parcero, explicó el Ayuntamiento va a concurrir a la convocatoria con un proyecto que ya tienen preparado y que las actuaciones de acondicionamiento del cauce fluvial, ya iniciadas con colaboración de la Xunta, quedaron pendientes de continuación y absorberán todos los fondos de la ayuda que mencionó el BNG.

“El dinero es el que es y no da para todo. Las actuaciones previstas en el Mero tienen un coste y no da para repartirlo entre las dos zonas”, explicó Parcero. La edila aseguró, sin embargo, que tomaba nota de la propuesta de los nacionalistas, que demandaron que el Concello promueva actividades para la conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales en el humedal de A Gándara y que fomente el desarrollo y la sostenibilidad del turismo, el patrimonio natural y el paisaje del humedal de A Gándara. La concejala aseguró que ambas actuaciones “no son excluyentes” y tomó nota de cara a “actuaciones futuras”, pero descartó priorizar ahora A Gándara, a pesar de la advertencia del portavoz del BNG, Dani Carballada, de que “sobre el Mero no hay en este momento una amenaza tan directísima e inmediata y acuciante como la que planea sobre el humedal de A Gándara debido al proyecto de ejecución para la ártabra de la Xunta”. Carballada aclaró que defendía también la plena rehabilitación del Mero, pero abogó porque ambos proyectos “no sean excluyentes” y rechazó la petición de Parcero de cambiar su petición para centrar los fondos de esta edición en el Mero. El nacionalista reprochó a la edila, además, que no le hubiera planteado el cambio en el escrito con mayor antelación.

Ciudadanos coincidió con el Gobierno local en que “Cambre tiene que centrarse en el río Mero” y apuntó que, en esta ocasión, sí aboga por “poner todos los huevos en la misma cesta”. En el extremo contrario se situó Alternativa dos Veciños, que propuso, no solo recoger A Gándara y el Mero, sino, además, prever actuaciones en el río Brexa.

“Tenemos un proyecto del año pasado, el dinero llegó a donde llegó y quedaron actuaciones pendientes. Ya está hablado con la Consellería y no podemos hacerlo todo”, zanjó el alcalde, Óscar García Patiño, para finaliza el debate. La iniciativa recibió los apoyos de BNG y EU y el resto de los grupos se abstuvo.