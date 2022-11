“No me considero tránsfuga para nada. Algunos piensan que de tanto repetirlo me lo voy a creer”

Responde serena, aunque admite que puede no estar “muy lúcida” tras un pleno tenso, bronco, en el que renunció a dar un discurso por los abucheos del público. María Nogareda asume la Alcaldía a seis meses de las elecciones y expulsada de Alternativa dos Veciños, que le abrió las puertas de la política en 2019. Ella, dice, no recibió ninguna notificación de expulsión. Defiende que actúa por convicción y coherencia. “Soy funcionaria del grupo A1. Me encanta mi trabajo. No necesito un sillón”.

¿Esperaba tanta crispación?

Sí, me lo esperaba totalmente. Estaba organizada.

¿Y no echó en falta a más gente en apoyo a la moción de censura?

Es que quizás la manera de actuar de los proponentes de la moción era distinta a la de otros grupos. En nuestro caso no quisimos que viniese nadie de la familia ni amigos. De hecho, la gente que vino a pesar de eso, actuó de otra manera.

Fue candidata por la fuerza menos votada en las últimas elecciones y Alternativa dos Veciños la ha expulsado del partido. ¿Se siente legitimada para ser alcaldesa?

Yo no tengo ninguna expulsión.

¿No se la han notificado?

No, en ningún momento, y tampoco me notificaron el desacuerdo con la moción de censura.

¿Pero entiendo que ya no se siente parte de Alternativa o cree todavía que la representa?

De ese tema hablaré cuando reciba la notificación.

García Seoane comunicó por escrito al Concello su expulsión. Afirma que tomó la decisión a espaldas del partido y la militancia.

Depende de lo que se entienda por militancia. Alguna está vinculada con el Concello de Oleiros.

¿Y cree que los votantes de Sada no se sienten traicionados?

Hay votantes de Alternativa que ya nos han transmitido su apoyo. Otros nos han dicho que no lo entendían y entendemos que no lo comprendan. Eso sí que es democracia; pero ha habido muchas personas que nos han respaldado y que nos han dicho que ya era hora de hacer algo. Es más, parte de esa militancia que ahora transmite otra opinión, hace tiempo eran los más beligerantes. No sé, es una cuestión que cada uno tendrá que analizar por su cuenta.

¿Por qué una moción a solo seis meses de las elecciones?

Pues porque se dieron las circunstancias, básicamente. Nadie mejor que usted para saber la que se armó después de aquel brindis al sol [risas].

¿Se refiere al órdago que lanzó en pleno a la oposición sobre su posible apoyo a una moción?

Exactamente.

¿Fue a partir de ahí?

Sí, sí.

Las diferencias con Sadamaioría arrancaron mucho antes. ¿Por qué no abandonaron el gobierno?

Me he planteado irme muchas veces. Muchas. Algún día contaré la verdad de la historia de estos dos últimos meses. Me lo planteé muchas veces pero al final siempre llegaba a la misma conclusión: ¿si yo considero que esto no está bien hecho, por qué me tengo que ir yo? Y por eso lancé aquel órdago, para que Benito [Portela] dijese que yo era la incompetente, la desleal y la que estaba mintiendo. Aún no tengo respuesta.

Los plazos administrativos son largos y solo quedan seis meses de mandato. ¿No le preocupa que finalmente no puedan cumplir sus objetivos?

Soy muy consciente de que los tiempos administrativos son largos, pero fíjese, Benito Portela le dijo en una entrevista que la asistencia letrada solo estaba pendiente de fiscalización, pero ese expediente de licitación estaba aprobado en diciembre de 2020.

Él atribuyó la demora a la necesidad de realizar sucesivos cambios por informes desfavorables...

Ya, pero el primero estaba elaborado, listo para adjudicar y desistió del procedimiento sin preguntar. Después entregó una serie de pliegos que él consideraba, sin sentarse con las personas del Concello que saben de esto para que le dijesen cómo hacer. .. Y, claro, así a lo mejor los informes no son favorables. ..Y como eso un largo etcétera.

¿Tiene claro cómo va a ser la composición del nuevo gobierno?

Tenemos un esbozo, pero quedan cosillas por perfilar. Lo que puedo avanzar es que no todo el mundo se va a incorporar. A lo mejor la gente se lleva una sorpresa.

¿Se reserva alguna competencia?

Sí, posiblemente sí,

¿Educación y Deportes como hasta ahora?

Es posible que no.

Sadamaioría advierte de que estará vigilante y velará por que se cumpla la ley, que establece que los ediles considerados tránsfugas no pueden ver aumentadas sus retribuciones...

Yo le diría a la gente que se informe un poquito, porque he leído estos días literatura un poco tergiversada. Yo para estas cosas acudo a las personas que entienden del tema. Se ha dicho que somos tránsfugas y otras cosas que no son ciertas. No lo digo yo, sino gente que se gana la vida asesorando sobre temas jurídicos.

¿No se considera tránsfuga?

No, para nada, a lo mejor algunos piensan que de tanto repetirlo me lo voy a creer.

¿Pero qué entiende por tránsfuga entonces?

Un tránsfuga es una persona que directamente se va a otro partido por una ventaja económica o por una cuestión también de mociones de censura. Pero yo lo que me pregunto es: ¿nueve personas somos tránsfugas cuando lo hemos decidido todos en bloque y cuando nadie nos ha venido a comprar, como se pretende insinuar?. Yo creo que tránsfugas son otras cosa, a lo mejor los partidos deberían revisar un poquito su dirección transfuguista.

¿Defiende entonces que todos los ediles podrían tener sueldos?

Sí, claro, me he asesorado y le digo que sí, evidentemente.

¿Tiene claro cuál va a ser la primera medida que adopte?

Sí, pero me la reservo para el lunes. Lo que tengo claro es que lo primero que voy a hacer es reunirme con los responsables de las áreas y los habilitados. A partir de ahí nos centraremos en los asuntos urgentes y dejaré trabajar a la gente.

¿Y qué medidas quieren que aprobar sí o sí?

Las que llevamos en el escrito de la moción.

¿Se presentará a las próximas elecciones?

No tengo nada pensado más allá de empezar a trabajar este lunes,

¿Han hablado entre los tres grupos de la posibilidad de presentar una candidatura conjunta?

No, salió a relucir por gente externa, no por nosotros. Nuestra motivación no era esa. Es algo muy sencillo que parece que no se entiende en este mundo del espectáculo y es que no sabemos mirar para otro lado.

¿Y hay sintonía entre los nueve ediles?

Sí, claro, no hay egos.

¿Y no le generó en ningún momento dudas pactar con el PP?

A ver, yo creo que estamos siendo bastante sectarios en este caso y no lo digo por la prensa, ¿eh?. Yo he hablado con ocho personas, nos hemos sentado y hemos llegado a criterios conjuntos. Hoy en el pleno había gente que se dice progresista, de izquierdas, que no dejaba hablar. Yo he confiado en ocho personas y ocho personas han confiado en mí.

¿Y no le preocupa que esta maniobra pueda reforzar a Benito Portela, que le allane el camino para volver a presentarse?

En la vida cada uno tiene sus circunstancias y tiene que tomar decisiones. Yo vine a trabajar por la gente y a hacer lo que considero que hay que hacer, guste o no. No vengo a buscar un rédito electoral. Vengo a buscar una mejora para Sada y trabajaré para conseguirlo. Si gusta, estupendo. ¿Si no gusta? No pasa nada.