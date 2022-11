Sada celebrará hoy a las ocho de la tarde el pleno de organización del nuevo Gobierno local y 24 horas antes la oposición todavía no disponía de la propuesta definitiva de áreas y retribuciones. La sesión plenaria que investirá al nuevo gobierno se celebrará, salvo sorpresa de última hora, sin que el PSOE y el PP hayan decretado la expulsión definitiva de sus ediles.

Aunque la moción de censura fue expresamente desautorizada por los tres partidos a los que pertenecían los ediles proponentes, solo Alternativa dos Veciños ha decretado la salida fulminante de sus dos representantes, entre ellos, la ahora alcaldesa, María Nogareda.

El PP se ha limitado hasta ahora a abrir expediente disciplinario a sus cinco ediles mientras que el PSOE ya ha decretado la expulsión provisional de sus concejales, pendiente ahora de que se resuelva un recurso presentado por los expedientados.

Todo apunta que será una sesión movida. Sadamaioría presentará una moción para exigir el paso no adscritos de los ediles expulsados de sus partidos y la consiguiente supresión de sus grupos municipales. El ya exalcalde, Benito Portela, defiende que la moción de censura “fue un claro acto de transfuguismo y así debe ser calificado, expresado y denunciado”. Sadamaioría recuerda que esta operación, a escasos seis meses de las elecciones, fue desautorizada por todos los partidos y exige que los ediles sean declarados no adscritos y que se decrete “su no nombramiento o cese de estas personas en la condición de miembros de la Junta de Gobierno Local o en las concejalías delegadas”.

Sadamaioría recuerda que la Lei de Bases de Réxime Local establece que las retribuciones de los concejales no adscritos “no podrán ser superiores a las que les correspondiesen de permanecer en el grupo de procedencia” y reclamará al pleno que exprese su apoyo al Pacto Antitransfuguismo, por el que se consideran ya tránsfugas a los representantes de los partidos que “se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

El nuevo Gobierno local afirmó el lunes que pretendía llevar a este pleno ya la propuesta de retribuciones, aunque en vísperas no aclara si la presentará finalmente ni revela el reparto definitivo de áreas.