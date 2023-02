Moción de censura en Sada: La alcaldesa y cinco de los nueve ediles del Gobierno asumen su paso a no adscritos

Han transcurrido ya más de tres meses de la moción de censura que desbancó a Benito Portela de la Alcaldía de Sada y la situación jurídica de los ediles que orquestaron esta maniobra desautorizada por sus partidos sigue sin esclarecerse por completo y adquiere tintes de sainete.

Tras un largo tira y afloja con sus partidos de origen, cuatro de los ediles del PP y Alternativa dos Veciños oficializaron en el pleno de este jueves su paso a no adscritos sin escatimar reproches a sus formaciones de procedencia. Los dos ediles del PSOE, María Pardo y Ramiro Blanco, no acatan la expulsión firme comunicada el 23 de enero por su partido y defienden que no se dan “los requisitos extrínsecos” por carencias formales.

La alcaldesa, María Nogareda, defendió que tanto ella como su compañero Breogán Blanco daban el paso a no adscritos por “cansancio”, no por imperativo legal. La regidora detalló en su intervención supuestas irregularidades en el procedimiento de expulsión de Alternativa que, subrayó, todavía no estaba resuelto. “Sinceramente, ¿para qué vamos a estar aquí?, abandonamos. Nos declaramos no adscritos para que el partido siga haciendo lo que quiera. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Se abre la tierra en dos? Seguimos como estamos”, ironizó.

La hasta ahora portavoz del PP, Soraya Salorio, atribuyó la expulsión decretada por su ya ex partido a “motivos personales y electorales” de los responsables de la dirección provincial y comarcal. Defendió que ella había consultado la posibilidad de apoyar la moción de censura sin obtener respuesta y recriminó al partido que buscasen sustitutos a sus espaldas.

Salorio sacó pecho de su trayectoria como edil y “primera sadense en ocupar un escaño en el Parlamento gallego”: “Parece que me legitimaba para ser candidata, pero mi educación, prudencia y respeto han sido mal interpretados”, defendió la edil, que se reafirmó en la procedencia de la moción de censura: “Hicimos lo que teníamos que hacer por y para Sada, no podíamos quedarnos de brazos viendo la deriva a la que el gobierno nos estaba llevando”, defendió la concejala, que afirmó que la propia dirección provincial “reconoce que Benito [Portela] es un paquete”.

La sorpresa la dio el edil Sergio García, número 13 de la lista del PP, y que no fue expulsado porque concurrió a las elecciones como independiente (no afiliado),y que decidió parapetarse tras las siglas del PP.

Este edil, que tomó posesión de su acta escasos días antes de la moción de censura en sustitución de Alberto García Cotelo, colocó en su bancada un cartel del grupo municipal del PP e ironizó con la “confianza” que depositaba en él el partido. “Tengo que agradecer al PP provincial el honor que supone ser el portavoz del grupo municipal, supongo que no ha procedido a mi expulsión por mi valía”, afirmó con sarcasmo Sergio García, que no tuvo reparos en cargar con dureza contra el partido al que afirma representar, al que acusó de actuar en contra de los intereses de Sada por motivos electorales. Su desafío fue acogido con sonrisas cómplices por los ediles del Gobierno local y con estupor por la oposición.

- “No fue expulsado porque no es militante”, le reprochó la edil del BNG Laura Rodríguez, que lamentó la “falta de respeto” a los simpatizantes que denotaba este gesto.

- “Sé que no soy militante, pero a lo mejor si lo fuese tampoco me echaban”, replicó el edil, que durante el resto del pleno pudo participar como portavoz del grupo municipal del PP.

En respuesta a una consulta de Benito Portela sobre la situación jurídica de este edil, la secretaria le invitó a solicitar un informe por los cauces oportunos. Sin esperar a esta aclaración, Portela sentenció: “Hay un gobierno de tránsfugas y un okupa en el grupo municipal del PP”.

El ya exalcalde y la portavoz del BNG se congratularon que tras tres meses los ediles asumiesen su condición de tránsfugas. Portela atribuyó el paso dado por los ya exediles de Alternativa y PSOE a la presión ejercida por Sadamaioría y BNG, que forzaron un pleno extraordiario que se iba a celebrar solo dos horas después, para dar cuenta de los acuerdos firmes de expulsión de Alternativa, PSOE y PP.

Tras el paso a no adscritos, María José García asume la portavocía en el grupo mixto. El Ejecutivo todavía no aclaró

Retribución de María Pardo

Ya en el pleno extraordinario forzado por la oposición, los votos de los nueve ediles del Gobierno local votaron en contra de estimar recurso del BNG contra la compatibilidad otorgada a la edil María Pardo, funcionaria en Bergondo, y la retribución aprobada para ejercer su cargo con una dedicación del 90%.

El punto se elevó a pleno con informes contradictorios de Secretaría e Intervención y fue tumbado por el Ejecutivo, que avaló la legalidad. La secretaria avaló la legalidad de los acuerdos plenarios mientras que el interventor considera que la suma de las retribuciones como edil y funcionaria que percibe la concejala de Facenda, Contratación e Seguridade Cidadá superan los límites de retribuciones previstos en la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas

Pardo sostuvo que su situación era la misma que en 2016 cuando gobernaba con Sadamaioría y recalcó que fue ella la que pidió que su nómina quedase en suspenso hasta resolver el recurso.

Benito Portela anunció que su formación recurrirá el acuerdo plenario.