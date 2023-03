Una empresa tramita un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) para construir un centro de mayores en la zona de Monte das Arcas, en A Zapateira, en el concello de Culleredo. La parcela en la que se levantará el recinto, de 36.434 metros cuadrados, se encuentra próxima al campo del Real Club de Golf de A Coruña, a la residencia universitaria Siglo XXI y a la residencia geriátrica Caser A Zapateira. El suelo en el que se prevé ubicar la nueva dotación está clasificado como rústico —no urbanizable según el Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente en el concello, de 1987— y no se proyecta su reclasificación, sino darle uso dotacional.

El nuevo equipamiento, de titularidad privada y de carácter asistencial, proporcionará los servicios de centro de día, residencia geriátrica y viviendas tuteladas para personas con mayor autonomía, según detalla la memoria del plan. La promotora, Full Credit, defiende el “interés público” de la iniciativa porque “en la actualidad existe una alta demanda de servicios asistenciales para personas de edad avanzada en todo el término municipal de Culleredo y, en general, en toda el área metropolitana de A Coruña, motivo por el cual se justifica la necesidad de aumentar la oferta de estos servicios dotacionales”. La empresa alega, además, que la superficie se encuentra “encuadrada entre parcelas ya edificadas y que conforman una zona dotacional de carácter supramunicipal, situada en el entorno de los montes de A Zapateira, en la zona oeste del ayuntamiento”.

A nivel urbanístico, “al suelo no urbanizable delimitado en el PXOM vigente se le aplicará subsidiariamente el régimen del suelo rústico establecido en la Lei do Solo de Galicia”, detalla el proyecto. Los terrenos que abarca el presente plan especial no tienen uso definido en la actualidad y son “improductivos” y “de carácter puramente forestal”, señala el borrador del plan. “En el interior del ámbito no existe ninguna edificación ni ningún elemento construido”, según detalla el documento.

El plan busca “ordenar una nueva dotación, de carácter asistencial, que garantice una adecuada implantación en el entorno y favorezca su integración”. El equipamiento contará con distintas zonas o áreas destinadas para diversos servicios de carácter asistencial, desde zonas comunes y de atención sanitaria, espacios de residencia geriátrica, zona de centro de día y actividades temporales o zona de viviendas tuteladas “que potencien la autonomía y privacidad de los usuarios, garantizándoles seguridad y seguimiento periódico de su situación”, explica la promotora en la memoria del plan especial.

El plan prevé medidas para prevenir o paliar molestias por la polvareda; se evitará la dispersión de especies invasoras y se evitarán las plantaciones de una sola especie en las zonas verdes para apostar por fomentar la diversidad biológica, detalla el documento ambiental estratégico presentado por la empresa ante la Xunta. Propone dejar en estado natural las zonas con protección arqueológica y edificar en las de menor impacto paisajístico.