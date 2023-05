El contrato de la piscina prospera con el voto de calidad de Alcaldía y entre críticas de la oposición por “errores graves”

El Gobierno local de Sada dio luz verde este jueves en un pleno extraordinario y urgente la contratación por procedimiento restringido de la concesión de la piscina municipal por el plazo de diez años (ocho de contrato y dos de prórroga). El punto prosperó con el rechazo de la oposición y gracias al voto de calidad de Alcaldía debido a la ausencia de la concejala María Pardo.

La oposición, Sadamaioría y BNG, pidió sin éxito que el asunto quedase sobre la mesa y alertó de las consecuencias de dar luz verde de forma “atropellada” a un expediente de este “calado”, sin dar tiempo apenas para analizar la documentación y sin una comisión previa . Los dos grupos criticaron al Ejecutivo que aprovechase el “tiempo de descuento” del mandato para aprobar unos pliegos que “hipotecarán” al Concello durante diez años y que debería elaborar el Ejecutivo que decidan las urnas el 28 de mayo en caso de optar por concesión y no por otras fórmulas, como la gestión directa.

Sadamaioría criticó especialmente los “graves errores” del pliego, sobre todo en los gastos de personal y advirtió que no se ajustan a la revisión salarial del convenio colectivo aprobada el el 30 de marzo, con incrementos retributivos del 3% para 2023 y del 4% en 2024 y 2025. “Son desequilibrios importantes”, advirtió Portela, que pidió dejar el expediente sobre la mesa para corregir estas deficiencias y evitar así la anulación del proceso de contratación u otras consecuencias lesivas para el Concello.

A consulta de Sadamaoría, el interventor admitió que, de confirmarse este error y producirse efectivamente esta subida no prevista del personal, podría conllevar la “inviabilidad de la concesión”. El funcionario matizó que los pliegos prevén fórmulas para revisiones de precios, pero evitó pronunciarse sobre si serían suficientes sin analizarlo antes.

La oposición tachó de “imprudencia” no enmendar ahora este error” con efectos ya en 2023 y que podría provocar la inviabilidad de la concesión. Sadamaioría denunció más fallos, un estudio de viabilidad “deficiente” y criticó que el Concello asuma las obras de reforma más importantes sin definir importes ni plazos. "Las prisas y las urgencias nunca fueron buenas, y menos en materias de contratos", advirtió Portela.

El Gobierno local defendió que los pliegos habían sido realizados por técnicos conocedores de la materia e ironizaron con “cómo está Sada con todo lo que sabe” el exalcalde Benito Portela. La vocal de los no adscritos, María José García, aprovechó su turno para hacer una enmienda a la totalidad del mandato de Portela en alianza con el BNG y el grupo de la ahora alcaldesa. Entre otros extremos, criticó al exregidor por derribar “patrimonio público” como El Náutico o “meter a Sada en cuantiosos gastos” como los derivados de la recuperación del pazo de Meirás: “Es gasto, no vemos reporte reporte económico y turístico por ninguna parte”, afirmó la concejala, que defendió que “adelante con los pliegos y la apertura de la piscina” y que celebró que María Nogareda haya dado “honorabilidad al sillón” de la Alcaldía.

La portavoz del Ejecutivo afirmó además sentir “rabia” por el balance del gobierno de Portela, al que acusó de dilapidar la confianza depositada en él por los sadenses. María Nogareda, matizó que lo que sentían realmente era “frustración”, le echó en cara a Portela que defienda ahora y no antes la gestión directa de la piscina, se opuso a dejar el expediente sobre la mesa para su revisión y recalcó que tiene el aval de los técnicos: “No hipotecamos nada. Si no sale ahora no sale en todo el año. Cuando están las cosas hay que tirar para adelante”, defendió.