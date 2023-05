El área urge a A Coruña a “buscar soluciones” para poder “tomar decisiones” sobre Nostián

El Consorcio As Mariñas urge al Ayuntamiento de A Coruña a “buscar soluciones” que concreten el futuro de gestión de la planta de residuos de Nostián y permitan a los concellos de la comarca “tomar decisiones”. Si el alza de precios avanzada por María Pita se confirma, el ente supramunicipal buscará alternativas: desde llevar sus residuos a Sogama hasta retomar la idea de construir un nuevo vertedero en Cerceda, idea planteada por el presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, al exalcalde de Cerceda, José García Liñares, “hace cinco o seis años”, apunta el líder comarcal, quien en sus recientes intervenciones sobre el servicio recordó que Nostián nunca alcanzó los valores prometidos en ámbitos como la producción de un compost de calidad a partir de la fracción orgánica. “Nostián, cuando se planteó, desde un principio, era bastante utópico, pero creímos que podía ser una solución”, apuntó este domingo en A Coruña Opina, de Radio Coruña.

“Buscar soluciones quiere decir salir de este impás en el que estamos. Y las soluciones no se buscan mirando para otro lado. No vale estar así sin más”, reclama el presidente comarcal. “Llevamos un mandato en el que no se movió nada”, asegura Santiso, quien tiene pendiente revisar el documento elaborado por una consultoría para pedir al Gobierno central que les incluya entre las excepciones que podrán mantener su sistema de recogida de basura con cuatro contenedores —sin añadir un quinto específico para envases—, texto que área y ciudad pretenden consensuar.

Mientras se dirime el modelo de separación para el reciclaje que se seguirá en la planta coruñesa, proceso en el que la comarca ha afeado a la ciudad la escasa participación e información ofrecida, el Consorcio sigue enviando a otro vertedero los rechazos que Nostián no puede recuperar ni elimina. Los pagos de esta parte desde finales de 2009 hasta la actualidad han sido reclamados en los juzgados por el Consorcio a la concesionaria de la planta, Albada, demanda que se encuentra pendiente de sentencia. En mayo de 2021, el Tribunal Supremo dio la razón al Consorcio al rechazar un recurso de Urbaser —empresa de la que es filial Albada— y le eximió de pagar dos millones de euros a la empresa por facturas correspondientes a los rechazos de 2011.

El último movimiento que podría desbloquear alguna de las cuestiones pendientes que se acumulan en torno a la planta, la solicitud al Gobierno central de que incluya a la planta coruñesa entre las excepciones a la reciente obligatoriedad de implantar el sistema de cinco contenedores, partió, según Santiso, del Consorcio. “En la última reunión, fue una propuesta nuestra cuando ya A Coruña tenía tomada la determinación de, aparentemente, cambiar de modelo. Fue propuesta nuestra la de estudiar un último intento”, asegura el presidente comarcal.

La viabilidad a nivel ambiental y económico del modelo actual, avalada con cifras, sustenta el documento que estudian estos días el Consorcio y A Coruña. Habrá que pulir la orientación del trasfondo político.

La determinación del Gobierno central condicionará los pliegos con los que A Coruña debe sacar a contratación la gestión de la planta, que Albada administra con prórroga desde enero de 2020, y que se demoran desde el pasado mandato. Queda por decidir si el Consorcio, de seguir en Nostián, lo hará de nuevo como “cliente preferencial”, socio o copropietario con A Coruña. Para ello, Santiso esperará una propuesta de la ciudad, “la propietaria”.