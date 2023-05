“La novela es un homenaje a esas abuelas que tenían el don de contar historias”

No ha pasado ni un año de la publicación de su primera novela. Todos mienten, y Ángel Varela (Ferrol, 1964) está inmerso ya en la presentación de su segundo trabajo: Las propiedades de la niebla. Este periodista residente en Miño se atreve ahora con una historia de fantasía con tintes de intriga en la que “nada es lo que parece ni conviene creer todo lo que uno ve”.

Sí que aprovecha el tiempo...

[Ríe] Bueno, en realidad ya la tenía media escrita, si hubiese empezado desde cero me habría llevado bastante más tiempo.

Pasa de una historia a caballo entre La Habana años cincuenta y un futuro distópico a una de fantasía ambientada en la “Galicia mágica”.

Sí, lo que me inspiró básicamente fue la tradición oral, esos cuentos que las abuelas contaban al calor de la lareira en las noches de invierno y que tenían un inequívoco componente fantástico. Yo recuerdo haberle escuchado a mi abuela muchas de esas historias. La novela es en cierto modo un homenaje a esas abuelas que a lo mejor no tenían una formación intelectual muy brillante, pero sí tenían el don de contar historias, de la elocuencia, y que eran capaces de engancharte hasta el final.

¿Y qué autores le han inspirado?

Muchos. Podría citar a Álvaro Cunqueiro, Wenceslao Fernández Flórez, Gustavo Martín Garza, Julio Llamazares... Son algunas de las lecturas que me influyeron y me empujaron a escribir la novela. La historia también es una especie de homenaje a las fragas de Caaveiro. De hecho, cuando la editorial me pidió sugerencias para la portada del libro le envié unas fotografías de las fragas para que las tomasen como referencia.

En Las propiedades de la niebla hay fantasía, pero también intriga...

Sí, la novela mantiene también un fondo de intriga con la intención de captar la atención del lector hasta el final.

¿Para que enganche, no? Como esos cuentos de las abuelas.

Sí, no sé si lo he conseguido, pero es un poco lo que intenté, combinar elementos de carácter mágico y fantástico tan propios de nuestra tierra con un fondo de intriga.

¿Ha tenido menos dificultades para publicar esta segunda novela?

Cuando empecé desconocía todo del mundo editorial, pero una vez que me introduje y publiqué la primera novela he ido conociendo a más gente en el sector, lo que me ha permitido completar el abanico. Al final me decidí por una editorial de Barcelona [Autografía] porque era la que me ofrecía las condiciones más interesantes. Y estoy muy contento con la forma en la que han editado la novela.

Ahora forma además parte de una asociación de escritores.

Sí, pertenezco a la asociación gallega de escritores que preside Roberto Cagiao y quiero romper una lanza en su favor y en la de todos los miembros de la junta directiva porque están haciendo una labor encomiable.

¿Es importante esa unión a la hora de promocionar la literatura gallega, verdad, sobre todo para promocionar a los autores noveles?

Exacto. Muchos de los que pertenecemos a la asociación somos escritores noveles y nos arropamos y apoyamos entre nosotros. De hecho, la asociación nos brinda la oportunidad de participar en todo tipo de actos promocionales y eso siempre es muy de agradecer.

¿Trabaja ya en algún otro proyecto?

Estoy con la tercera novela, pero seguramente me lleve más tiempo, calculo que no la publicaré hasta 2025. La promoción de Las propiedades de la niebla me ha obligado a parar un poco.

¿Y vuelve a cambiar de género?

Sí, va a ser una novela clásica policíaca ambientada en el mundo de los prostíbulos.

¿En Galicia?

Sí, en Galicia, en la actualidad. Es muy nocturna y se ocupa de ese submundo de los clubes de alterne. Aproveché un poco la experiencia que me brindó mi trabajo como periodista, porque hice reportajes sobre ese mundo y recabé testimonios de muchas chicas. Todo ese bagaje de vivencias profesionales me está valiendo para pulir la trama.