Tres alumnos del colegio Afonso X O Sabio presentarán el Rock in Cambre para niños

El Rock in Cambre infantil, que se celebrará el próximo viernes 11, tendrá en esta ocasión unos presentadores muy especiales. Lola, Jamid y Bautista, tres alumnos de 3º de la ESO que este año han cursado la asignatura de Oratoria en el colegio Afonso X O Sabio de A Barcala, serán los encargados de introducir a cada uno de los grupos antes de su actuación. Su profesora, Patricia Varela, explica que, para ella, la “finalidad principal” de la asignatura no es tanto aprender a hablar en público, sino que los chicos “se suelten y pierdan esa vergüenza que solemos tener”. “No solo nos expresamos lingüísticamente, sino que también utilizamos el lenguaje no verbal, nuestra colocación física o nuestra respiración”, expone la docente.

Varela se muestra muy satisfecha con los resultados obtenidos por los chicos a lo largo del curso y cree que esta es una gran ocasión para aplicar los conocimientos que han adquirido. “Lola va a hacer una pequeña introducción, exponiendo también lo que significa para ella el Rock in Cambre”, señala. “Jamid va a presentar a Mamá Cabra, después Bautista introducirá a Uxía Lambona e a Banda Molona y luego Lola presentará a la Banda Xuvenil de Sementeira Cambre; por último, Jamid cerrará con los agradecimientos”. Cuenta Varela que los alumnos que van a presentar el evento son todos voluntarios, por lo que agradece su “esfuerzo”. “Lola es de Cambre de toda la vida y el festival es algo que ya nació con ella, pero Bautitsa y Jamid vienen de Colombia y Argentina”, cuenta Varela. “Ahora mismo es un trabajo que estamos haciendo en gallego y a ellos les cuesta más, por lo que valoro mucho esa entrega por su parte y el esfuerzo de hacer la presentación en un idioma que no es el suyo”. Pero esta no será la primera vez que los alumnos hablen ante un auditorio, pues ya lo hicieron en el Parlamento Xove celebrado en O Carballiño durante el pasado mes de marzo. “Uno de los planes Proxecta que fomenta la Consellería de Educación se llama Parlamento Xove y consiste en un concurso de debate en el que participan diferentes colegios”, relata Varela. “Un par de meses antes te planteaban una pregunta y tenías que llevar preparadas las dos posturas, a favor y en contra; no sabías hasta que te tocaba cuál tendrías que defender”. La docente indica que a ella le pareció una propuesta “muy interesante” y que a los alumnos les “encantó” . “Cuando terminaron me dijeron: ‘¡El año que viene volvemos!’ [...] Fue una experiencia muy buena”, señala. Hasta el momento, nunca se había impartido Oratoria en el Afonso X O Sabio, ya que al ser una asignatura optativa necesita un número mínimo de alumnos que estén interesados en recibir las clases. Aunque al principio solo eran 9 personas en el aula, Varela indica que “a lo largo del curso se fueron sumando algunos alumnos que venían de Colombia, Argentina o Cuba, hasta llegar a ser 14 en total”. La asignatura consiste en “clases teóricas básicas como, por ejemplo, los pasos esenciales para formar un discurso”; aunque también se trabaja mucho la práctica a través de ”juegos de mímica o expresión corporal”. Varela valora este primer acercamiento a la oratoria como un “éxito” y destaca “que está aumentando muchísimo el número de matrículas en esta materia para el curso que viene”.