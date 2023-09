La asociación Irmáns Suárez Picallo ha instado al área de Patrimonio de la Xunta a pedir “informes acreditados” para incluir el conjunto de Cerámicas do Castro en la declaración de Bien de Interés Cutural (BIC) del Museo Sargadelos-Carlos Maside. En un comunicado, la asociación carga contra la Xunta después de que el director xeral de Patrimonio, Anxo Lorenzo, dijese que no existen “informes acreditados” para ampliar la declaración BIC. Irmáns Suárez Picallo ha señalado que Patrimonio debe solicitar esos informes pues “nunca” lo ha hecho. El organismo cultural ha lamentado que la Xunta “se alinee con los intereses del actual accionista mayoritario de la empresa”, quien pidió que la fábrica no fuese incluida en el BIC, y “no con el interés general”, lo que contradice, alegan, “la propia actuación del Gobierno gallego cuando sí declaró BIC el conjunto de Sargadelos de Cervo”. Esta asociación ha defendido la declaración BIC de todo el conjunto de Cerámicas do Castro para “reconocer la creación cultural de Isaac Díaz Pardo”, y señala que la Xunta “no quiso ni quiere” declarar BIC el conjunto.