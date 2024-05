Bergondo oferta 850 plazas para campamentos este verano

El Ayuntamiento de Bergondo abre mañana, lunes, el plazo de preinscripción para los campamentos y actividades de conciliación de este verano, que cuentan con 849 plazas en total. Ambos programas organizarán o en A Senra y contarán con diferentes turnos a lo largo de los meses estivales. El 27 de julio celebrará el día en familia, en el que se trasladarán a lago de As Pontes para disfrutar de rutas en kayak, senderismo y una visita al museo etnográfico do Caxado. La oferta veraniega incluye, también, campus deportivos con el Club Atlético Bergondo en la pista polideportiva de San Cidre, con el Club de Ritmica Ausarta en Guísamo y el Club de Remo Olímpico do Mandeo en O Pedrido.