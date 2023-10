El juez rechaza que Patiño y Pan se personen en la causa de los pagos de horas extra a policías

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, y la concejala de Economía, Hacienda y Régimen Interior, María Pan, solicitaron sin éxito personarse en la causa judicial abierta por presuntos pagos irregulares del Concello a la Policía Local cambresa. El Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña investiga los indicios de delitos de prevaricación y malversación que denunció la Fiscalía Provincial, que señaló como “personas sospechosas” a Patiño y Pan, tras estudiar la documentación aportada por la exconcejala de EU en la Corporación cambresa, Olga Santos.

El juez resolvió, en una providencia en respuesta a un escrito presentado por el procurador del alcalde y la concejala, que “en los presentes autos no constan como denunciados Óscar García Patiño y María Pan Lesta, por lo que al no ser parte no puede personarse en su nombre y representación”. El juzgado investiga todavía en fase de diligencias previas para determinar si abre juicio. Por el momento, ha citado a declarar a personas relevantes o conocedoras de los hechos, como la edila que alertó a Fiscalía o la secretaria municipal. Ambas prestarán declaración en próximas fechas. El magistrado no ha citado a todavía a personas en calidad de investigadas (antes imputadas).

Personarse en el proceso habría permitido a Patiño y a Pan disponer de un mayor conocimiento de los avances y las diligencias. Al no estar personados, no disponen de información directa de la evolución del procedimiento. En las causas judiciales, los motivos de personación más habituales son guardar relación o vínculo cercano o familiar con afectados o víctimas de los hechos juzgados, ser parte afectada por lo ocurrido, pertenecer a asociaciones o entidades en defensa de una causa relacionada con el delito que se investiga o ser administraciones que se personan en una causa que afecta a uno de sus trabajadores.

El fiscal jefe, responsable de la investigación, dictó el pasado 27 de febrero la presentación de denuncia que había iniciado a raíz de la denuncia presentada un mes antes por la exconcejala de EU, que advertía de un “incremento injustificado” de las gratificaciones por horas extra en la Policía Local de Cambre “desde la llegada” del jefe del cuerpo —un exmiembro de las listas electorales del partido líder del Gobierno local, UxC— nombrado por libre designación por el Concello en 2021, y remitía informes desfavorables y con reparos suspensivos del interventor e informes en contra de la secretaria a las retribuciones por exceder el máximo que fija la ley.

Pagos ahora bloqueados

Los pagos presuntamente irregulares a policías cambreses permanecen ahora suspendidos, en el marco del “bloqueo” por el que Cambre acumula unos 5 millones de euros en abonos pendientes, que el Gobierno local achaca a un “cambio de criterio” de la interventora y la secretaria nuevas. En el pleno extraordinario forzado por la oposición para exigir explicaciones, el BNG recordó que la secretaria, a su llegada a Cambre, hace cerca de un año, emitió una nota informativa discrepante con los pagos a los policías, remitida después al juzgado, que el Gobierno local “omitió” en la rueda de prensa en la que, en septiembre, “atacó” a las funcionarias. “Pudiera parecer que hay un interés en dibujar una situación caótica y en picarlas para invalidar la testifical”, defendió el nacionalista Dani Carballada, extremo que el alcalde negó: “¿Me cree tan estúpido de forzar a la secretaria que sé que tiene que ir a declarar? En todo caso lo haría después”.