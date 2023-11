Prendas de artistas para salvar animales en A Laracha

Mara Collazo lleva “más de media vida” dedicándose al audiovisual como maquilladora, como ella misma reconoce. Ganó un Goya por su trabajo en Mar Adentro y acaba de participar en el proyecto de la miniserie del caso Asunta. Pero incluso entre brochas, cámaras y claquetas, su pasión por los animales no ha dejado de crecer. Aquel sueño de niña es hoy un refugio de animales de granja abandonados o maltratados.

Desde A Laracha trata de darles una nueva vida, pero es necesario un empujón económico para seguir salvando ovejas, cabras o perros. Por ello ha lanzado una subasta con prendas y objetos de artistas españoles: el guion de Fariña con anotaciones de Tamar Novas, unas gafas de Chanel de la actriz Ana Risueño, una sudadera de Natalia Verbeke, una falda hecha a medida por Pedro del Hierro que Nadia de Santiago lució en unos premios Feroz o un botijo pintado a mano por la periodista Ana Ibáñez. Todo lo recaudado irá destinado a la alimentación, gastos veterinarios de los animales y mantenimiento y mejoras de las instalaciones.

“El espacio es limitado, pero también los recursos. Como llevo más de media vida en el audiovisual, conozco a mucha gente y se me ocurrió hacer la subasta no solo para recaudar fondos sino también para darle visibilidad al proyecto”, cuenta.

Este “proyecto de la infancia”, dice Collazo, se hizo realidad durante el año 2020 bajo el nombre de Acougo. “Yo estaba viviendo en Madrid y me vine a Galicia a hacer la serie Fariña. Vivía en Noia con mis perros y me di cuenta de que me apetecía volver”, recuerda.

Collazo encontró entonces una casa “que había sido una granja de explotación ganadera” y que encajaba a la perfección con lo que tenía planeado. “Poner en marcha el refugio fue largo porque tuve que pedir muchos permisos, pero ya viven aquí ovejas, cabras, cerdos, terneros y perros”, detalla, y añade que “es el sitio ideal para estos animales”. Tiene muchísimo campo disponible, casi seis hectáreas, y ha ido haciendo cambios para atender as necesidades de los animales, pero su ambición no acaba aquí.

“Lamentablemente no podemos salvar a todos los animales”, confiesa Mara Collazo, que espera recaudar fondos para su refugio con la subasta, disponible en la página web www.subastasolidariaacougo.org, y así poder seguir avanzando: “Queremos hacer una zona para aves, pero todavía no hemos podido invertir en ello”.

Hasta el refugio Acougo, en A Laracha, llegan animales de granja que han sido maltratados o abandonados. “Nos vienen casos de gente que tiene a los animales sin permisos, de otros a los que se los retiran por problemas de alcohol y drogas o de gente mayor que se muere y los animales se quedan solos”, desvela Mara Collazo, para quien estas ovejas o cabras ya son “familia”. “Cuando llegan a vivir aquí, se quedan con nosotras para siempre. No se dan en adopción. Son animales que necesitan cuidados específicos”, añade la maquilladora, que cuenta con la ayuda de su hermana y voluntarios. Para la dueña del refugio, más allá de la subasta, son muy importantes los socios. “Es la forma de darnos estabilidad a largo plazo”, avisa. Cualquier usuario se puede dar de alta a través de la página web de Acougo para poner su granito de arena a un sueño hecho realidad.