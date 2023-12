Abegondo denuncia la “abertura en canal del territorio” por la línea del parque Feás y Seselle

El Concello de Abegondo denuncia la “abertura en canal del territorio forestal municipal” al paso de las líneas de alta tensión (LAT) de 220 kV previstas para la evacuación del parque eólico de Feás y Seselle. El Ayuntamiento advierte, en sus alegaciones, presentadas este martes, de que “el trayecto proyectado implicará la desaparición de una gran masa forestal (que actúa como verdadero sumidero de CO2 frente al cambio climático) al transcurrir todo su recorrido por zona exclusivamente forestal”.

El documento avisa de que las líneas eléctricas darán lugar “en todo su trayecto a una gran brecha en el territorio a lo largo de la zona forestal del municipio”. Detalla que la longitud total del trazado aéreo de las líneas es de 24,35 kilómetros, con 88 apoyos, “frente a los apenas 1,983 de los tramos subterráneos”.

Recuerda que las líneas conectan con la subestación proyectada en Folgoso, que no se ha sometido a evaluación de impacto ambiental, “lo que lo que va en contra de lo dispuesto en la Lei de Evaluación Ambiental, vulnerándose el principio de precaución que indica que en caso de amenaza para el medio ambiente se deben tomar las medidas apropiadas para prevenir el daño y no a posteriori”. Sostiene, por tanto, que “la línea de alta tensión no puede ni debe construirse al incurrirse en tan grave falta”.

El Ayuntamiento abegondés alega, además, que ha cambiado la finalidad de la subestación y las líneas, que se proyectaron en inicio para garantizar el suministro a la ciudad de A Coruña mientras que ahora se destinarán a transportar energía a As Pontes por la línea. “No se justifica en la actualidad la ubicación propuesta de esta subestación y, por tanto, su utilidad pública en dicho lugar, ya que está muy alejada de los parques eólicos de los que evacuarían la energía”. Asegura que se transformó “radicalmente” la finalidad “sin ningún tipo de justificación ni explicación”.

“Esto confirma que su ubicación con la nueva finalidad dista de ser la elegida por su utilidad pública pues tanto los parques eólicos de los que se evacuaría la energía como su destino están muy lejos del territorio municipal de Abegondo”, asegura. Por estos motivos, el Concello de Abegondo “se opone expresamente a la declaración de utilidad pública” tanto del proyecto de la subestación como de la línea de evacuación del parque eólico de Feás y Seselle. También aduce la “concurrencia de intereses público” por “proyectos de economía sostenible, coherentes con ser territorio de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, como el campamento turístico de Beche al lado del Camino Inglés.

La “fragmentación artificial de los proyectos” centra la última de las cuatro alegaciones que plantea Abegondo al proyecto. “¿Cómo se puede evaluar ambientalmente una línea de alta tensión sin incluir dónde finaliza?”, se pregunta. Y sostiene que “esta fragmentación intencionada provoca que no se pueda evaluar conjuntamente la línea de alta tensión, la subestación, así como los estudios acumulativos y sinérgicos sobre el territorio”. Pide que se denieguen las autorizaciones administrativas al parque y a la subestación.

Red Eléctrica, que promueve la subestación, apuntó la semana pasada, a consultas de este diario tras conocer el informe que sustenta las alegaciones, que “el proyecto está en fase de alegaciones, por lo que una vez finalizado el proceso se analizarán, estudiarán y valorarán”. Incidió en su compromiso con buscar “la mejor solución” para los territorios.