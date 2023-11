Abegondo denuncia una afección “evidente” por la línea del parque eólico de Feás e Seselle

“La afección al territorio es evidente y a la población que usa esos caminos en su vida diaria también”, asevera el informe técnico en el que el Concello de Abegondo basará sus alegaciones contra el proyecto del parque eólico Feás e Seselle, en relación a los cruces con vías frecuentadas por vecinos proyectados para las líneas de alta tensión de 220 kV vinculadas al parque, que afectará, además de al concello abegondés, a los de Aranga, Coirós y Oza-Cesuras. El documento elaborado por técnicos municipales sostiene que la conexión eléctrica prevista “pasa por núcleos de población densamente poblados, muy cerca de las viviendas, sin necesidad”, denuncia que no tiene en cuenta el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado de forma definitiva por la Xunta el mes pasado, y alerta de impactos a los propietarios de fincas con plantaciones forestales, que se verán afectadas aunque no figuren entre los suelos que ocupará el parque y las líneas asociadas. El documento, además, insiste en rechazar la subestación eléctrica proyectada en el ayuntamiento abegondés.

El informe, que firman el arquitecto técnico, la técnica de Medio Ambiente y el ingeniero agrónomo municipal, sostiene que en el proyecto del parque eólico, promovido por Galenergy, “no se tuvo en cuenta ni se analizó la afección que tendrá esta línea de alta tensión dentro de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. Asegura que el paso del tendido eléctrico, que se proyecta con tres tramos aéreos y dos subterráneos, implicará la corta de los árboles alóctonos y la poda de los autóctonos y dejará el territorio de Abegondo “gravemente afectado”.

Los técnicos municipales exigen que se realice una evaluación de impacto ambiental conjunta de las líneas de alta tensión que transportan la energía de varios parques eólicos hasta la nueva subestación de Abegondo de 220/400 kV aún no construida, que llevaría esa energía a la línea de alta tensión Mesón do Vento-As Pontes de García Rodríguez”. Inciden en que la finalidad de la subestación ha cambiado desde el primer proyecto que impulsó Red Eléctrica Española, pero no la ubicación.

Sobre los propietarios de plantaciones forestales, defiende que “deberían recibir medidas compensatorias al tener que asumir unas obligaciones en merma de la productividad de su parcela”. Las líneas implicarán, apuntan, “la imposibilidad de continuar con las plantaciones forestales, además de adquirir una obligación administrativa con posibilidad de sanciones que hasta ahora no tenían”, en referencia a las distancias y la gestión de la biomasa.

El informe reclama realizar “un estudio real de la afección que suponen para las aves” las líneas. Avisa de que “tampoco se analizan los efectos que la línea de alta tensión podría ocasionar sobre los puntos de abastecimiento humano de agua ni las traídas vecinales”. Reclama la elaboración de un inventario de los manantiales y traídas vecinales y de los acuíferos subterráneos que podrían resultar afectados por la implantación en el terreno de los apoyos de las líneas eléctricas.