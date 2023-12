La actual adjudicataria, la única empresa que opta a transportar los rechazos del Consorcio

La sociedad Acctia Medioambiental, que es la actual concesionaria para el Consorcio As Mariñas del servicio de transporte de los residuos urbanos que no se puede tratar en la planta de Nostián (los rechazos) a un gestor autorizado, es la única empresa que se ha presentado al contrato público realizado por este organismo comarcal por 1,1 millones de euros para seguir prestando esta actividad durante seis meses más. Se prevé una prórroga por otros seis meses, en total un año. Acctia Medioambiental logró la licitación de este contrato en 2020 y antes, desde 2017, lo tenía Gestán, empresa a la que pertenece. El servicio que se contrata es el de la gestión integral de los residuos urbanos de los concellos del área metropolitana que no pueden ser tratados en Nostián (A Coruña).

En este contrato se especifica que el Consorcio está en trámite para licitar de forma conjunta con el Ayuntamiento de A Coruña una nueva planta de tratamiento y eliminación de residuos, por eso se realiza un contrato de tan corta duración. De hecho se aclara que la duración de esta licitación está condicionada a que se saque ese contrato conjunto. En ese caso se entenderá por “decaído” desde que el nuevo adjudicatario comience a prestar el servicio, y lo más importante, “sin que proceda el derecho de abono de indemnización alguna por esta causa”. Es decir, que si finalmente la única aspirante a este contrato es la actual concesionaria y resulta de nuevo la adjudicataria del mismo, deberá marcharse en cuanto esté listo el contrato con A Coruña, sin derecho a ser indemnizado. En el pliego de bases se establece que el adjudicatario estará obligado a continuar con la prestación del servicio, en las mismas condiciones, si es necesario y por el plazo que resulte imprescindible, una vez finalizado el plazo de concesión, hasta que la nueva empresa adjudicataria se haga cargo. En el actual contrato en vigor de este servicio de gestión de los rechazos del Consorcio, firmado en diciembre de 2020, el coste de los rechazos fue de 54,85 euros la tonelada (50,35 para los afinos y 117 para los voluminosos). Para esta nueva licitación por seis meses se ha tenido en cuenta el IPC de los tres años transcurridos, de forma que ahora se plantea un coste de 63,97 euros la tonelada de rechazos (subida del 6,50%), 58,72 euros para los afinos (5,70%) y 136,45 para los voluminosos (subida del 3,60%). Como hoy en día solo se pueden gestionar estos residuos en Sogama, se plantea llevarlos a esta planta, que tiene un precio fijado de 66 euros tonelada más IVA. La estimación es gestionar unas 18.000 toneladas de rechazos al año.