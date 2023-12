El Concello de Cambre aporta calefactores para el colegio de O Graxal, pero “saltó el automático”

Madres, padres, profesorado y alumnado de Infantil del colegio de O Graxal en Cambre se concentraron ayer por la mañana ante el centro educativo en protesta porque los escolares de este ciclo llevan tres semanas sin calefacción en las aulas debido a una avería del sistema, justo en un momento en el que los termómetros marcan temperaturas muy bajas, y los niños y niñas han tenido que estar en las aulas con abrigos y bufandas. Madres de alumnos confirmaron que el Ayuntamiento llevó ayer varios calefactores para calentar las clases pero al parecer hacia el final de la mañana “saltó el automático”.

“Ahora no sabemos qué solución va a dar el Concello después de que con los calefactores, al estar todos encendidos, se fuese la corriente”, explicó una de las portavoces de los progenitores de alumnado de Infantil. Solo queda hoy miércoles y mañana jueves de clase, después los escolares se van de vacaciones de Navidad. “Si a la vuelta de las vacaciones no está arreglado, como nos han asegurado, estudiaremos tomar otras medidas”, subrayó esta madre. “Yo estoy dispuesta a sacar a mis hijos del centro si no hay una solución, no quiero que cojan una pulmonía”, destacó otra afectada.

El Gobierno local de Cambre, tras ser preguntado ayer por las medidas tomadas para solucionar este problema, no dio ninguna respuesta. En redes sociales, tras las quejas de madres y padres, el Concello explicó que se había arreglado el sistema de calefacción pero faltaba una pieza, que tarda en llegar.

Desde la directiva del colegio de O Graxal se había apoyado las críticas de los padres y madres pero ayer, ante la sorpresa de los progenitores de Infantil, se comunicó que ante las protestas realizadas se precisaba que “fueron las familias las que llamaron a la prensa y planearon la protesta” mientras la dirección solo “salió a observar la situación y de forma natural, y por solidaridad con las familias concentradas, el profesorado que así lo consideró fue saliendo al patio con el alumnado”. En este comunicado también se indicaba que “no hubo planificación ninguna por parte del colegio. Tanto es así que no sopesamos en ese momento el posible malestar de las familias para que sus hijos salieran en la prensa” y si alguien quería “formalizar una queja” por eso, la dirección mostró su disposición.

Las familias destacan también su malestar por la situación de falta de limpieza que existe en el centro educativo, con “papeleras desbordadas de residuos, el patio sucio”, e incluso el comedor escolar afectado por esta situación.

“El centro habló con Inspección, con la Consellería, pero no hay una solución, aunque la situación ya es un problema de salubridad”, destacó una de las madres, en relación a que estos problemas del centro se derivan también de la situación que vive el Concello desde hace meses, con un bloqueo del pago de facturas a sus proveedores por discrepancias de Secretaría e Intervención sobre los procedimientos administrativos que sigue el Gobierno local.