Propietarios ultiman un plan especial para construir 16 viviendas en A Cañota de Sada

El Concello de Sada elevará a pleno próximamente la aprobación definitiva del primer Plan Especial de Reforma Interior (PERI) al amparo del plan general aprobado en 2017. Se trata de un desarrollo urbanístico que promueve un grupo de propietarios para construir alrededor de 16 viviendas en A Cañota, entre las parroquias de Meirás y Mosteirón. Tras cerca de cinco años de trámites, este plan encara la recta final. Los impulsores explican que el documento dispone de todos los informes sectoriales favorables y que aguarda ahora por los últimos informes municipales.

Los promotores de este desarrollo urbanístico se reunieron hace unas semanas con los vecinos de la zona para informarles de la actuación. Al encuentro asistió también el alcalde de Sada, Benito Portela.

El plan especial afecta a un área de 108.403 metros cuadrados (casi once hectáreas) de núcleo rural común que abarca 59 parcelas catastrales, 37 de ellas ya edificadas. Los promotores delimitan una actuación integral en una superficie de 22.525 metros cuadrados que admite un máximo de 16 viviendas, aunque podrían edificar más en el ámbito con licencia directa si se acondicionan las parcelas.

El sector que delimita esta actuación integral reserva 13.775 metros cuadrados a la zona residencial y tiene una edificabilidad de 0,35 metros cuadrados por metro cuadrado y un aprovechamiento lucrativo total de 7.884 metros cuadrados . El ámbito reserva 576 metros cuadrados para un área de juegos y un jardín de 1.667 metros cuadrados. El PERI delimita además un espacio para un equipamiento público todavía por definir.

Este plan especial fue aprobado inicialmente por el Concello de Sada en verano de 2022. La Xunta eximió a este desarrollo del procedimiento de evaluación ambiental estratégica al entender que “no produciría efectos significativos en el medio ambiente”. El Instituto de Estudos do Territorio concluyó que la actuación no solo no presentaría una incidencia paisajística negativa sino que contribuiría a “corregir parte de las carencias urbanísticas del núcleo”: “Puede suponer una mejora en el paisaje urbano al dotarlo de una imagen más acabada y homogénea”, recogía el organismo autónomo en su informe.

Entre otras actuaciones, los promotores plantean ampliar la red de evacuación de las aguas residuales y de abastecimiento y completar la infraestructura viaria, que dispondrá de carril bici. El proyecto prevé además la delimitar una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados, de lo que resulta un mínimo de 79.

Los promotores tuvieron que realizar algunos cambios para atender los requerimientos de Augas de Galicia y evitar la afectación a un regato.

Las gestiones llegan a su fase final tras una dilatada tramitación. Los propietarios presentaron la documentación definitiva el pasado 21 de diciembre, según detalla uno de los impulsores del desarrollo, José Villar. A falta del informe final de Secretaría, todo apunta a el primer PERI tramitado al amparo del plan general recalará en breve a pleno.