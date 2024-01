Carral afirma que Servicios Sociales funciona “de maravilla” y achaca los retrasos a la Xunta

El Gobierno local de Carral defendió este miércoles el correcto funcionamiento del área de Servicios Sociales y achacó a la Xunta las demoras en incorporar a nuevos usuarios a ayuda en el hogar, en un pleno forzado por el PP, que denunció carencias en el servicio y se hizo eco de una inspección de la Xunta en la que se detectaron “deficiencias”. “Funciona de maravilla”, aseguró la concejala del departamento, Inmaculada Mantiñán, en la sesión, en la que la trabajadora social y responsable del área compareció en el salón de plenos para dar explicaciones, después de que el alcalde, Javier Gestal, leyera un informe en el que se detallaban los programas y cifras de atenciones y usuarios.

“Existe colaboración entre administraciones. Los empleados públicos que nos preocupamos por nuestros vecinos, levantamos el teléfono. Intentamos agilizar los plazos. No podemos hacer más. Los procedimientos de la Xunta —para autorizar el servicio por dependencia a nuevos usuarios— están tardando un año o un año y medio”, aseguró la técnica. Detalló que buena parte de las deficiencias detectadas por la Xunta responden a que el día que se realizó la inspección, “rutinaria”, aseguró, no pudieron trabajar ni ella ni la otra trabajadora social y solo estaba la educadora social, que “no tiene acceso a la plataforma” en la que se registran los datos relevantes sobre el funcionamiento del área, por lo que no pudo ofrecer cierta información. Aclaró también, sobre en un caso en el que constan menos horas de las concedidas a un beneficiario, que se debe a que la empresa tiene que mandar a dos trabajadores para poder darle la atención que necesita, por que en cada hora se computan dos de trabajo.

“Las incidencias han sido resueltas de forma administrativa”, aseguró la trabajadora social. “Toda la documentación se mandó a la Xunta el 19 de diciembre”, aseguró la concejala y aseveró que “el servicio está funcionando de maravilla”. Recordó al PP que, bajo su mandato, estaban “las trabajadoras sin cobrar y la gente sin atender”.

“Cuando entramos [Alternativa dos Veciños en el Gobierno local] había cuatro empresas y hubo que contratar a una empresa puente. Se hizo el pliego, ahora se aprobó la prórroga y se está haciendo el nuevo pliego”, reivindicó el alcalde. “Es una imprudencia pedir un pleno para esto cuando hay uno ordinario la semana que viene”, criticó.

El PP mantuvo que el Ejecutivo local no quería convocar el pleno y denunció las deficiencias detectadas en la inspección de la Xunta. Aseguró que “están llegando cartas a casa a los usuarios para saber si se cumplen las revisiones y la atención es la adecuada”. La inspección autonómica detectó deficiencias como la como la insuficiente cobertura de bajas del personal municipal, diferencias entre las horas de ayuda en el hogar que se facturan a las familias y las que se realizan, la existencia de dos personas en lista de espera para ayuda en el hogar cuando Carral dispone de 233 horas libres o desajustes entre las atenciones pautadas y las tareas que se desarrollan en la realidad en algunos domicilios.

El Concello asegura que la inversión en servicios sociales y promoción social de 2023 “fue, prácticamente, el doble que en 2018”. Gestal detalló que citó que ayuda en el hogar atendió a 115 personas de forma directa (62 por la modalidad de dependencia y 53 por libre concurrencia); el programa Xantar na Casa tiene 16 usuarios y tres en espera; Atención á Familia se asistió a 11 familias y Emerxencia Social dio ayudas a 11 unidades familiares el año pasado. El PSOE pidió más fondos de la Xunta para dependencia y apoyó el trabajo de los funcionarios de Carral.