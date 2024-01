In Proteins For All, una empresa de origen sevillano, ha adquirido dos parcelas del polígono de Teixeiro, en Curtis, para instalar la primera planta de España de producción de proteínas vegetales. La compañía ha adquirido a la entidad pública de suelo Sepes los terrenos, que suman 13.635 metros cuadrados, por 519.000 euros.

In Proteins For All, una startup creada en 2022 y cuyos socios ya pusieron en marcha una empresa biotecnológica en Estados Unidos, proyecta invertir 17 millones en la puesta en funcionamiento de esta planta de producción de proteína vegetal, con la que pretende suministrar de forma global productos e ingredientes de origen vegetal a toda la industria agroalimentaria. Su puesta en marcha permitirá generar 25 empleos directos, según las previsiones de la empresa. Esta actuación fue declarada iniciativa prioritaria por la Xunta el pasado otoño para agilizar los permisos. El presidente, Alfonso Rueda, informó sobre el proyecto al término del Consello da Xunta del pasado 28 de septiembre y destacó que será la primera planta de producción de proteína vegetal del país y que permitirá nutrir a la industria agroalimentaria “de forma inclusiva y global” productos e ingredientes de origen vegetal de alta calidad, sostenibles y saludables. La fábrica contará con un sistema de producción híbrido, que combina la extracción seca de proteínas concentradas al 50% a partir de semillas o harinas de legumbres con un sistema húmedo posterior que transforme las proteínas concentradas en proteínas aisladas y purificadas y en proteínas funcionales. Tras años al ralentí, el parque empresarial de Teixeiro registró un importante impulso en los últimos años con el desembarco de empresas como Inleit Ingredients o la planta de biomasa de Greenalia o la reactivación de la fábrica de biodiésel. El incremento de las solicitudes de licencia llevó hace unos años al Gobierno local de Curtis a reclamar la ampliación de este parque empresarial para poder atender las peticiones de asentamiento de empresas de grandes dimensiones y que no se adapten a los espacios en venta de la primera fase.