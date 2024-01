El alcalde de Oleiros pierde los nervios al mencionar el concejal socialista a su esposa

Con la voz entrecortada y emocionada, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, insultó durante el pleno de ayer al concejal socialista Jesús Fernández cuando éste mencionó a su esposa por haber comprado hace unos años un terreno, un comentario que no tenía nada que ver con el tema a tratar, que era una moción socialista sobre ceder suelo a la Xunta para que promueva vivienda protegida. “Me cago en la madre que te parió, hijo de puta. Cerdo, eres un cerdo. Ególatra de mierda”, gritó Seoane, visiblemente enfadado.

“Señor alcalde, ¿está usted bien?, ¿le pasa algo?”, le preguntó la portavoz socialista Carmen Acuña, que es doctora. “Pido a la secretaria que queden reflejadas en acta las amenazas y descalificaciones del alcalde”, reclamó Jesús Fernández.

“Para hablar de mi mujer te lavas la boca con lejía”, añadió el regidor oleirense. Ayer explotó en el pleno lo que se venía fraguando desde el inicio de esta legislatura, un incremento de la polarización similar al de Madrid, dentro de una nueva política y estrategia de provocar al contrincante, mientras se insinúan en distintos foros supuestas enfermedades mentales.

La Corporación local aprobó con la abstención del PP y del PSOE y los votos favorables de Alternativa dos Veciños y BNG una moción en la que acordó exigir, una vez más a la Xunta que dedique todo el edificio de la Casa do Mar a centro de salud, y no solo la planta baja, ya que se atiende a la población de tres parroquias, Maianca, Serantes y Dexo, que suman 5.000 habitantes, más en verano, y solo hay dos médicos, dos enfermeros y un pediatra compartido. Alternativa reclamó más personal médico y más especialidades, como fisioterapia o salud mental.

El Ayuntamiento de Oleiros de hecho ya ha convocado para este próximo domingo 28 de enero a las 13.00 horas una manifestación delante de la Casa do Mar.

La edil Carmen Acuña, médico en la Casa do Mar precisamente, destacó que era cierto que faltan pediatras, médicos y enfermeros (uno de ellos es compartido con el centro de Santa Cruz) pero matizó que la Xunta realizó hace poco mejoras en el edificio. Señaló que la unidad de salud mental ya se hizo en A Covada y rehabilitación no es prestación de Atención Primaria. Apostó por ejecutar un “edificio nuevo” y dedicar la planta alta de la Casa do Mar a un centro de día porque ahora solo hay clases de pilates y servicio de podología.

El pleno aprobó las obras a incluir en el POS de la Diputación (mejoras de tuberías de agua y la impulsión del depósito de A Edreira y asfaltados de vías públicas).