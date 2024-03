Patiño sobre las funcionarias: “Mi salida es la única solución, me tienen animadversión”

“Lo que no han conseguido ni en las urnas ni en los juzgados lo están consiguiendo ahora”, que se vaya el alcalde de Cambre. Así lo manifestó este jueves el regidor Óscar García Patiño, que dejó claro que su dimisión tras casi nueve años en la Alcaldía se debe a la situación “muy vergonzosa” y al “sentimiento de impotencia total” de tener cinco millones de euros sin pagar a proveedores ni nóminas a empleados, además de tramitaciones paralizadas desde hace meses, según él, debido a la “interpretación de la ley muy restrictiva” y a los continuos “cambios de criterio” de la secretaria e interventora municipales.

El concejal de Urbanismo, Juan Leirós, será el alcalde de forma temporal, hasta que se convoque un pleno para dar cuenta de la dimisión y se elija un nuevo regidor. Leirós parece el sucesor natural, pero también el edil de Seguridad y Patrimonio, Daniel Mallo, que concita un gran consenso. Patiño precisó que deja la Alcaldía pero no la política, seguirá como presidente de Unión por Cambre porque este partido que cofundó hace quince años también es su “familia”. Apuntó con humor que él tiene una “comercial de barnices”, trabajo al que puede volver.

“Sé que no soy el culpable de esta situación y no hay garantía de que si yo me voy cambie todo, pero sé que si yo sigo aquí esta situación va a seguir empeorando, eso seguro, porque hay una pública animadversión personal hacia mí. No soy el problema pero puedo ser la solución para desbloquear esta situación”, recalcó en una rueda de prensa realizada en un salón de plenos lleno, con los concejales de su grupo de Gobierno en primera fila con tal pesar que apenas podían tener la cabeza erguida, sobre todo Juan Leirós. También Patiño interrumpió dos veces su intervención por la emoción.

El hasta ahora primer edil de Cambre comunicó su decisión de dimitir en una asamblea del partido el pasado domingo. Ayer aseguró que su marcha fue una decisión “difícil y meditada” y fue la única salida que vio para el desbloqueo del Concello. Es difícil entender la situación que se vive en este municipio y cómo no se ha podido reconducir. Según García Patiño, la interventora municipal “lo primero que hizo” al iniciarse la legislatura, en junio, fue “poner un reparo suspensivo a la nómina del mes de junio por considerar excesivas las gratificaciones que se tenían que pagar”. A partir de ahí todo empeoró.

Cambre tiene desde hace años varios servicios públicos básicos con contratos en precario (alguno hasta veinte años), sin sacar a licitación, una situación irregular pero con la que ha funcionado hasta ahora. La secretaria e interventora empezaron a realizar informes negativos y con reparos por pagos mensuales a proveedores sin contar con un contrato, por defectos en procedimientos. En el pleno de hace unos días el municipio estuvo a punto de quedarse sin servicio de abastecimiento de agua, porque la concesionaria llevaba seis meses sin cobrar.

El bloqueo también ha derivado en demandas judiciales. El Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña investiga por presunta prevaricación a García Patiño a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial por los pagos en horas extras y las jornadas de la Policía Local.

Patiño considera que en Cambre no pasa nada que no suceda en otros concellos; tiene una situación saneada con 23 millones en las arcas y sin deuda bancaria, pero no puede pagar ni la gasolina de la Policía Local porque las funcionarias, desde la “estricta legalidad”, han trabajado “con cero proactividad, cero empatía y cero defensa del interés general de Cambre”.

“Podía seguir cobrando 40.000 euros al mes”

Patiño aprovechó su última intervención como alcalde para citar algunos de los proyectos y obras realizados estos últimos nueve años de su Gobierno y recalcar que nunca tuvo problemas con otros funcionarios anteriores, pero con las actuales secretaria e interventora “no hubo buena relación desde el minuto uno”. “¿Qué pretenden? No lo sé”, aseguró. Apuntó que habló con otras Administraciones por otras medidas, como abrir un expediente a las funcionarias, pero le aseguraron que no era posible. “Jácome en Ourense pudo hacerlo porque es un puesto de libre designación, aquí no”, añadió. Agradeció el trabajo y dedicación de los concejales de su grupo de Gobierno y de los trabajadores municipales, la implicación de las asociaciones del municipio y también de sus compañeros de partido y alcaldes del área metropolitana, destacando a José Antonio Santiso de Abegondo y a Carlos Calvelo de Arteixo. “Podía ponerme de perfil y seguir cobrando 40.000 euros al año los” próximos tres años, 120.000 euros es una cantidad importantísima, pero siempre di la cara. Antes que político soy vecino”, concluyó el exregidor.