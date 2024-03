Los retos de la Alcaldía de Cambre

La dimisión de Óscar García Patiño deja a quien le suceda en el cargo la posibilidad de desbloquear el Concello de Cambre y, para ello, un listado de retos y tareas que se han enquistado y deberán superarse para reencauzar la gestión.

Relación con las funcionarias. El alcalde recién salido vio en su marcha una posible solución por considerar que la secretaria y la interventora habían ejercido sus funciones influidas por su “animadversión” hacia él. La tensión en las relaciones se hizo patente cuando Patiño denunció en rueda de prensa, el pasado septiembre, que el “cambio de criterio” de las funcionarias con respecto a sus predecesores era la causa de un bloqueo que sumaba cinco millones en impagos. El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de A Coruña y Pontevedra manifestó entonces su “profundo malestar” por los términos empleados por el alcalde, “desafortunados” y “profundamente injustos” por “trasladar a la opinión pública una imagen interesada de la situación, evitando advertir de la existencia de argumentos jurídicos que sustentan la actuación de las funcionarias”. Tras dimitir Patiño con la “animadversión” de las funcionarias y su interpretación de la ley “muy restrictiva, siempre en el extremo” como motivo, Cosital defendió que “una situación generalizada de incumplimiento de la legalidad no se solventa con un menor celo procesal de las funcionarias que tienen, precisamente, la obligación legal de advertir de las irregularidades existentes”, sino cumpliendo la Ley. En el último pleno que presidió Patiño, la interventora le pidió la palabra y él se la denegó. Explicó después, en nota de prensa, que la funcionaria no le había asesorado, como debía, de cara al pleno.

Millones en impagos. El Ayuntamiento acumula cinco millones de euros en impagos, según Patiño —siete según el PP— que afectan tanto a empresas de servicios básicos como a proveedores y beneficiarios de ayudas sin abonar —algunas, desde antes de esta crisis—. La huelga en la limpieza de edificios municipales de la plantilla de Jardincelas —y las consiguientes protestas de familias de escolares por la deficiente higiene en las aulas—, el ERTE del personal, denuncias de empresas por impagos o un campo municipal de fútbol, el del Once Caballeros, sin luz por no haber aportado el Concello el gasoil para los generadores son algunas de las consecuencias.

Criterio de las habilitadas. La falta de contratos en vigor —cinco de ocho servicios básicos se prestan en precario; el de jardines, hace 25 años—, carencias o deficiencias de los procedimientos son los principales motivos de los informes desfavorables o reparos de la secretaria y la interventora. Las habilitadas advirtieron también del abono de gratificaciones por horas extra de la Policía Local por encima del máximo legal, mientras no se justifica que cumplan su jornada mínima. El exalcalde defendió en varias ocasiones que antes de la secretaria y la interventora actuales “también había habilitados, igual de habilitados”, y el Concello funcionaba. El anterior interventor había advertido de irregularidades en varios servicios. El Gobierno local puso como ejemplo del rasero de las funcionarias que no dieron por bueno un pliego para contratar una comida por no concretar de qué debían ser las empanadas, debido a la diferencia de precios según los ingredientes.

Falta de personal. María Pan, responsable de Régimen Interior, ha explicado en varias ocasiones que la insuficiencia de personal municipal lastra el funcionamiento del Concello. En el pleno de octubre detalló que el expediente para contratar el mantenimiento de jardines sumaba un año y medio en el departamento de contratación, por lo que había tenido que rehacerse al haberse quedado desfasados los precios.