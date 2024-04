Carral anuncia la reactivación de las obras de casi 300 viviendas inacabadas de la Sareb

El Gobierno local de Carral anuncia que un total de 294 viviendas que habían quedado inacabadas se completarán “próximamente” en el municipio, tras ser adjudicadas por la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) a distintas empresas promotoras. Las construcciones, “que en la actualidad afean el casco urbano”, se rematarán y se pondrán a la venta, avanza el Ejecutivo carralés.

Las obras fueron “paralizadas y abandonadas” por las constructoras durante la crisis inmobiliaria de 2008, apunta el Gobierno carralés, de Alternativa dos Veciños. La Sareb se hizo con estas viviendas a medio construir para gestionar los activos, que ahora se venderán a través de la propiedad que las ha adquirido.

Las viviendas que se desbloquean, detalla el Ejecutivo municipal, son 128 en la calle Méndez Búa, 94 en la calle Víctor Velasco, 56 en Rúa Alto do Castro y 15 en Rosalía de Castro, precisa el Gobierno local. El Ejecutivo que dirige Javier Gestal asegura que presionó “insistentemente” a la Sareb “para conseguir sacar adelante esta adjudicación”, por lo que se muestra “muy satisfecho” tras lograrla. Prevé que la reanudación de las obras y su puesta a la venta “revitalizará el mercado de la vivienda” en el concello carralés y “eliminará de varias calles esos enormes esqueletos urbanos que causan sensación de abandono en el paisaje urbano”. El Gobierno local prevé que el precio de las viviendas sea “moderado”, debido “al gran número” de residencias que entrarán en el mercado.

El Concello de Carral estimó en unas 700 las viviendas que no llegaron a ejecutarse al completo por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de 2008. Unas 400 viviendas habían quedado a medio construir y el resto eran las permitidas en los solares que no llegaron a edificarse, explicó el alcalde el pasado septiembre y lamentó que no había vivienda disponible para comprar ni alquilar.

La calle en la que más viviendas se desbloquean ahora, Méndez Búa, alberga precisamente el caso que para Gestal suponía una “desgracia”: un edificio de 124 viviendas ejecutado al 54%, propiedad hasta ahora de la Sareb, entidad con la que, aseguró, resultaba casi imposible contactar. El edificio salió a la venta hace meses por 2,8 millones de euros, una notable rebaja con respecto a los 4,095 millones que otro portal inmobiliario pedía en 2022, cuando se puso a la venta tras 15 años paralizado. Ese año, la Sareb puso a la venta también un edificio de más de 50 pisos en Alto do Castro por 1,85 millones de euros, que en 2023 rebajó a 1,5 millones.