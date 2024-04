La ONCE reparte 570.000 euros en premios en Betanzos

El cupón diario de la ONCE ha repartido en Betanzos 570.000 euros en tres cupones, uno de ellos agraciado con medio millón de euros y dos de 35.000 euros cada uno. La vendedora Purificación Regueira Peteiro vendió los boletos premiados desde el punto de venta situado en la Avenida do Carregal, número 17. El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros, 49 de 35.000 euros y numerosos premios menores.