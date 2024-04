Una ofrenda que no habría sido posible sin Jesús Castro

Como todos los años, Jesús Castro Vidal acudió ayer puntual al homenaje que organiza la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica para recordar a las víctimas del franquismo. Lo hizo por primera vez como protagonista. Y es que la tradicional ofrenda floral de Sada no habría sido posible sin la aportación de este sadense nacido en 1927, promotor del monumento en recuerdo a las víctimas de la dictadura del paseo marítimo y que fue nombrado ayer Republicano de Honra 2024. “Si no fuese por Jesús, no estaríamos aquí”, destacó el historiador Manuel Pérez Lorenzo, que trasladó a Jesús el agradecimiento de todos los presentes por su “compromiso y enorme humanidad”.

