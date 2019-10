El sector presenta un recurso de alzada por la obligación de fichar a bordo

El sector pesquero recibió a principios de mes un anuncio que no esperaba: la flota está obligada a fichar. Numerosos representantes de la pesca gallega y nacional estaban en contra de esta medida, ya que, según afirman, es "imposible" de implantar en los barcos. En respuesta a la confirmación del Ministerio de Trabajo, el sector optó por interponer un recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo que dice que los trabajadores a bordo de un pesquero están obligados a fichar, al establecerlo así el Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo.

"Queremos demostrar que es imposible poder hacer un control de la jornada laboral", sostiene el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero. El también patrón mayor de la cofradía de Burela matiza que los barcos de pesca "tienen una particularidad" que no se tiene en cuenta. "La embarcación es el propio centro de trabajo, pero en ella también se vive por lo que es imposible hacer un registro del horario", concreta Otero.

Antes de dar este paso de interponer el recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo, el sector se había reunido con representantes de la Administración, encuentro en el que presentaron unas alegaciones jurídicas con las que se buscaba la exclusión de la pesca en esta norma. "Nos dijeron que las veían bien, de palabra les gustaron. Se las pasamos por escrito, pero lo que nos anunciaron fue que sí teníamos que registrar la jornada. Lo que nos quedaba era interponer el recurso de alzada", indica el presidente de las cofradías nacionales.

Ahora el camino a seguir está condicionado por la respuesta que obtengan del recurso, presentado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la Unión Nacional de Cooperativas del Mar (Unacomar) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca). "Intentaremos hablar con la ministra para que nos agilice el plazo de respuesta, ya que esperamos esa contestación para saber qué pasos tenemos que dar", señala Otero.

Los pescadores están dispuestos a llegar "donde sea necesario" para mostrar a Trabajo que no pueden hacer "algo que es imposible". "Si no tenemos una respuesta tendremos que hacer una acción que está por determinar. Estamos dispuestos a llegar a donde haga falta para que entiendan la problemática que tenemos con esta obligación de fichar", concreta el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, que pide al Gobierno que atienda las reivindicaciones de todo el sector: "No solo son organizaciones empresariales, sino también de pescadores. Lo pide la parte económica y la social", alega.