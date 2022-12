El Frente Polisario y el Sáhara Occidental

Desde los años noventa, el interés que suscitó el Sáhara Occidental en su día ha sido una constante en la vida y en la obra de Carlos Ruiz Miguel, que es profesor en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela. Hablamos de él, no solo por su trabajo en la Universidad, sino también por las distintas publicaciones que ha aportado cuando en esos mismos años le surgió dicho interés. Sus múltiples trabajos jurídicos los hacemos públicos en su figura al lector en castellano fuera del ámbito académico.

Escuchándole hablar nos damos cuenta de su conocimiento. Y al mismo tiempo ese mismo interés le hace estar al tanto a todas horas de cuáles son las últimas noticias, no solo del Sáhara sino también de los temas jurídicos que lleva enseñando a sus alumnos en la facultad compostelana. Ni siquiera una simple comida en la Universidad le hace desconectar un instante mientras habla con el camarero sobre qué menú le van a poner. Es ahora cuando de nuevo publica un interesante monográfico, dando con la aguja en los talones a más de uno cuando describe en su El Frente Polisario: desde sus orígenes hasta la actualidad cómo y por qué nació un grupo que al final no le quedó otra alternativa que convertirse en un Estado. Ruiz Miguel, además de hablar de los últimos acontecimientos, también de alguna manera denuncia los distintos fallos que ha cometido el Polisario a lo largo de su ya larga historia. Pero no se queda ahí. Como en toda presentación que se precie. “Quienes vivieron los últimos años de la presencia española en el Sáhara Occidental han oído hablar mucho del Frente Popular de Liberación saharaui (El Frente Polisario) pero quizá tienen un conocimiento incompleto del mismo”. Surgen muchas preguntas que algunos deberían de contestar, sobre todo para el gran público lector de estas páginas. ¿Por qué a muchos pueblos no les han dado el Premio Nobel de la Paz en muchos años y a otros sí…? Pero no nos llega con esta pregunta sino que en colaboración con la profesora Yolanda Blanco Souto han publicado Historia Filatélica del Sáhara Occidental Español. Un estudio complementario al anterior en donde quizás con la luz del tiempo entendamos cómo se fragua la Historia.