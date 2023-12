Desvarío nacional

El PSOE ha decidido interpretar el discurso del Rey a su manera y no darse por aludido en las advertencias sobre la discordia, la ruptura social y la vigencia de una Constitución amenazada. En realidad, no es nuevo el hecho de que las palabras de los mensajes navideños de la Zarzuela sean objeto de distintas lecturas, dependiendo del interés de cada cual. Ha ocurrido otras veces. La novedad en esta ocasión es que mientras el PSOE aplaude el mensaje, sus socios de Gobierno lo rechazan con contundencia y lo asocian con el discurso que pronunció Felipe VI tras el 1-O. Remando supuestamente en una misma dirección, unos se sienten aludidos en su deriva anticonstitucional y otros, en cambio, no. ¿Cómo se come eso?

En el fondo, no es difícil entender los mecanismos que operan en esta interpretación discordante de los aliados políticos. Efectivamente, el mensaje del Rey cabe verlo como una continuación de aquel otro vibrante en defensa de la Constitución y del Estado tras el golpe independentista de 2017. Lo contrario preocuparía. Felipe VI, al igual que quienes defienden la Carta Magna que los españoles se otorgaron para vivir el período de su historia más próspero y democrático, no se ha movido del lugar donde estaba. Los golpistas y sus compañeros de viaje, tampoco. Por eso las palabras del Monarca vuelven a levantar entre ellos ampollas. Quienes sí se han movido desde entonces, por los motivos que todos conocen y otros inconfesables que se nos irán revelando poco a poco, son los partidarios de Sánchez, decididos a pactar una amnistía con los propios delincuentes y a aceptar las exigencias rupturistas de los enemigos del régimen de 1978. En misa y repicando las campanas, el PSOE ha entendido como le ha dado la gana las palabras del Rey en su favor para distanciarse aparentemente del desprecio institucional otorgado por sus socios de Gobierno al jefe del Estado. Algo que denota el grave desvarío en que se encuentra sumido este país.